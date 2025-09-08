Kessie, Milinkovic-Savic e non solo: gli ‘arabi’ in scadenza fanno gola alla Serie A

Il calcio arabo può regalare sorprese in sede di calciomercato: tanti ex Serie A possono tornare in Italia

Il calciomercato estivo ha chiuso i battenti da ormai diversi giorni ma, si sa, le dirigenze non smettono mai di lavorare, alla ricerca del colpo perfetto. La Serie A, che ritornerà in campo nel prossimo weekend con Juventus-Inter come match di cartello, potrebbe ritrovare nel prossimo futuro diversi protagonisti del recente passato.

Non è un mistero che da qualche anno a questa parte il calcio saudita abbia raggiunto delle vette che sembravano inarrivabili: sono ormai tanti i calciatori, anche molto giovani, attratti dalla Saudi Pro League e ormai non soltanto per motivi economici. Un movimento calcistico in crescita esponenziale, ‘aiutato’ – se così si può dire – dalle stelle che hanno lasciato i grandi campionati europei per cercare fortuna altrove. Una gabbia dorata per qualcuno, l’occasione di mettersi in mostra ma anche di guadagnare tanto. E così nel recente passato tanti big hanno scelto questa via, salutando tra i tanti tornei soprattutto la Serie A che ad oggi non può di certo permettersi esborsi economici di quel tipo.

Ma nel prossimo futuro non è detto che questo trend non possa cambiare o – quantomeno – non è da escludere che alcune vecchie conoscenze del calcio italiano ritornino proprio dove sono esplose. Le occasioni non mancano così come tanti profili allettanti che vedranno scadere il loro contratto il prossimo 30 giugno: da Sergej Milinkovic-Savic a Franck Kessie, sono solo alcune delle occasioni che la Serie A è pronta a cogliere.

Salutano l’Arabia per la Serie A: 5 ritorni a zero

La primissima occasione di mercato potrebbe essere rappresentata, come anticipato, dall’ex ‘Sergente’ della Lazio. Sergej-Milinkovic Savic, che di anni nel 2026 ne avrà 31, può essere un profilo da Milan.

Igli Tare d’altronde lo conosce benissimo, avendolo portato in Italia da semisconosciuto dal Genk nell’agosto 2015. E sarebbe più che felice di provare a rilanciarlo in Italia. Un discorso che lo stesso Allegri approverebbe appieno, visto che già ai tempi della Juventus l’allenatore livornese aveva spinto per la firma del serbo. Sempre all’Al-Hilal attenzione a Kalidou Koulibaly che in Arabia si è trasferito due anni fa e che vedrà scadere il suo contratto tra meno di un anno. Un centrale di grande esperienza che in Italia potrebbe fare ancora parecchio la differenza. Occhio poi a Franck Kessie, già in estate accostato a Juventus, Napoli e Roma e che può risultare una grande occasione in mediana tra gennaio e giugno 2026. Il nodo in questo caso sarebbe lo spropositato ingaggio da 14 milioni percepito dall’ivoriano.

L’ex interista Marcelo Brozovic è un pilastro dell’Al-Nassr ma – se non dovesse rinnovare – ci sarebbe sicuramente qualche club che penserebbe a farlo tornare subito in Serie A: a zero, un’opportunità irripetibile per un regista di ancora altissimo livello. Infine, tornando alla difesa, c’è anche Merih Demiral. Il nazionale turco, 27 anni, a tre anni dallo sbarco in Saudi Pro League potrebbe non rinnovare con l’Al-Ahli: il suo possibile ritorno in Italia è già ventilato e non è detto che si concretizzi già nel mese di gennaio: staremo a vedere.