Juventus, ribaltone in dirigenza: addio già comunicato

Si fa largo un’inattesa separazione all’interno della dirigenza della Juventus: la situazione sul possibile addio al club bianconero

Occhio al possibile ribaltone in seno alla dirigenza della Juventus, nei prossimi mesi potrebbe esserci una novità inattesa.

Non stiamo parlando della squadra maschile allenata da Igor Tudor, sabato attesa alla ripresa del campionato dal Derby d’Italia contro i rivali dell’Inter. Ci riferiamo invece alla Juventus Women, campione d’Italia uscente e che nelle scorse settimane ha trionfato anche nella finale della Supercoppa Italiana.

A fine stagione potrebbe esserci infatti un ‘terremoto’ all’interno della dirigenza della formazione femminile bianconera, con il possibile addio del capo dell’area tecnica Stefano Braghin.

Juventus Women, Braghin verso l’addio a fine stagione

L’esperto dirigente, dopo 14 anni alla Juventus, potrebbe infatti decidere di lasciare il club bianconero come riporta Mauro Munno, giornalista di ‘Juventusnews24’.

Braghin starebbe riflettendo sul proprio futuro e al termine di questa stagione potrebbe interrompere il lunghissimo matrimonio con la ‘Vecchia Signora’. Il Football Director della squadra femminile ha un contratto fino a giugno 2027, ma ci sarebbe la possibilità di una separazione con un anno d’anticipo rispetto alla naturale scadenza dell’accordo con la Juventus. Braghin potrebbe quindi dimettersi la prossima estate o risolvere consensualmente il contratto con il club, se ovviamente dovesse decidere alla fine di terminare l’avventura in bianconero.

Il 61enne dirigente da 8 anni occupa un ruolo di primo piano nella Juventus Women e ha messo in bacheca 23 trofei complessivi, tra cui 6 scudetti e l’ultimo lo scorso aprile vinto con Sara Gama capitano prima del ritiro del difensore della Nazionale. Nel futuro di Braghin – sempre se le indiscrezioni di un addio alla Juve fossero confermate – potrebbe esserci un’esperienza all’estero.