Inter, scelta fatta: via un altro big insieme a Calhanoglu

Il calciomercato dell’Inter potrebbe regalare una grande sorpresa in uscita: oltre a Calhanoglu, occhio al pilastro di Chivu

Mancano ormai pochi giorni al ritorno in campo dopo la sosta e l’Inter di Cristian Chivu difficilmente potrà prescindere a lungo da uno dei leader dello spogliatoio nerazzurro come Hakan Calhanoglu.

Un inizio non proprio esaltante quello del nazionale turco che dopo aver saltato per squalifica la prima giornata di campionato contro il Torino, è ritornato in campo dal 1′ nella disfatta contro l’Udinese. Oggi le voci sul suo possibile addio all’Inter si fanno sempre più intense, nonostante il calciomercato sia ufficialmente chiuso.

Non in Turchia (chiusura fissata al 12 settembre), dove il Galatasaray continua a sognare l’ex milanista che per il momento rimarrà dov’è: nel 2026, eventualmente, si tornerà a discutere sulla possibilità di una partenza alle giuste condizioni. D’altronde l’esplosione di Petar Sucic, che ha già conquistato tutti ad Appiano Gentile, la dice lunga sui piani in casa nerazzurra.

E se sembra probabile che prima o poi il turco possa finire per lasciare Milano e la Serie A, è altrettanto vero che sono parecchie le gemme a disposizione di mister Chivu che fanno gola a tante società europee. Dopo l’inizio claudicante, però, l’Inter vuole da subito mettere le cose in chiaro e candidarsi per una stagione da grande protagonista, sia in ottica Scudetto che in Champions League.

E se per il presente ogni dubbio di mercato è stato già sciolto, il futuro e in particolar modo l’estate 2026 potrebbe segnare una piccola grande rivoluzione alla rosa che ha in mano oggi Cristian Chivu.

Il sondaggio di Calciomercato.it

Il sondaggio odierno, proposto ai nostri lettori sulla pagina ‘X’ di Calciomercato.it riguarda proprio l’Inter e chi – oltre a Calhanoglu – potrebbe presto ritrovarsi a fare le valigie e a lasciare la Milano nerazzurra. Magari davanti ad una grande offerta.

“Oltre a Calhanoglu, l’Inter potrebbe sacrificare un altro big nelle prossime finestre di mercato per un corposo restyling dell’undici titolare: di quale giocatore vi privereste per un’offerta irrinunciabile?”, recita il nostro quesito. Un nome in particolare è balzato davanti a tutti come futuro ‘sacrificabile’.

Il meno sacrificabile per i votanti è stato Alessandro Bastoni, evidentemente ritenuto indispensabile in questo momento per la difesa nerazzurra: solo il 16,7% lo ha scelto come prossima cessione in sede di calciomercato. Occhio poi ad un altro gigante nerazzurro come Nicolò Barella che, in questo caso, ha raccolto il 19,4% dei consensi sulla possibilità di essere ceduto tra gennaio e giugno 2026 per fare cassa e rivoluzionare la rosa.

Al secondo posto tra i più votati c’è Marcus Thuram, con il 22,2% delle preferenze. In prima posizione colui che dunque secondo i tifosi dovrà essere ceduto davanti ad una proposta irrinunciabile è Denzel Dumfries, che viene scelto dai lettori con addirittura il 41,7%. Nessun dubbio, quindi, su chi eventualmente puntare tra i big di Chivu per la prossima corposa cessione.