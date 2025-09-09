Inter, anticipo sulla Juve: bloccato l’erede di Acerbi a gennaio

Akanji non basta all’Inter: il presidente Marotta e il Ds Ausilio a caccia di un nuovo rinforzo nel reparto arretrato

Cresce l’attesa per il Derby d’Italia tra Juventus e Inter, in programma sabato pomeriggio all’Allianz Stadium di Torino per l’anticipo della terza giornata di Serie A.

Cristian Chivu medita qualche cambiamento dopo il tonfo casalingo con l’Udinese e perciò in difesa si fa largo l’ipotesi dell’esordio del neoarrivato Akanji.

Il difensore svizzero è andato a segno con la sua nazionale nelle qualificazione alla prossima Coppa del Mondo e sarà uno degli osservati speciali ad Appiano Gentile nella settimana che porterà a Juve-Inter. L’ex Manchester City si candida a una maglia da titolare sul centro-destra e potrebbe vincere il ballottaggio con Bisseck.

Calciomercato Inter, obiettivo ringiovanire la difesa: c’è Koulierakis sul taccuino di Ausilio

La dirigenza nerazzurra cerca comunque innesti giovani in difesa. In questo senso – come scrive ‘Tuttosport’ – un nome che stuzzica il Ds Ausilio è Kostantinos Koulierakis, in evidenza con la maglia del Wolfsburg ora e del Paok Salonicco prima:

73 presenze, 9 gol e 5 assisti con il Paok Salonicco

36 presenze e 2 assist con il Wolfsburg

16 presenze e 2 assist con la Grecia

valore di mercato: 25 milioni

Akanji è stato l’ultimo acquisto della campagna trasferimenti estiva dell’Inter, con i nerazzurri che hanno rimpiazzato Pavard con il duttile centrale elvetico. Il 30enne difensore è arrivato in prestito con obbligo di riscatto, condizionato alla vittoria dello scudetto e al 50% delle presenze complessive giocate.

L’orientamento della dirigenza di Viale della Liberazione è quello comunque di confermare in rosa Akanji anche per il futuro, acquisendo a titolo definito il difensore per 15 milioni di euro. L’Inter potrebbe comunque prendere un profilo giovane, con l’addio la prossima estate sia di Acerbi che di De Vrij.

Accostato anche alla Juventus, il classe 2003 greco per caratteristiche ricorda Acerbi e ha una valutazione intorno ai 25 milioni. Nelle casse di Oaktree è rimasto un tesoretto importante e l’Inter potrebbe anche pensare di bloccare Koulierakis già nella finestra di gennaio.