L’Inter ha un nuovo difensore: accordo col City per Akanji, i dettagli | CM.IT

Il difensore aveva rifiutato la proposta del Milan. Operazione slegata da Pavard

Non era chiuso il mercato dell’Inter, e infatti ecco l’acquisto last minute: un difensore corteggiato nel passato, Manuel Akanji.

Come raccolto da Calciomercato.it, il club nerazzurro ha raggiunto un accordo col Manchester City sulla base di un prestito oneroso (1-2 milioni) più diritto di riscatto a 15 milioni. Il difensore svizzero di origini nigeriani sta ora discutendo i termini contrattuali con l’Inter.

Akanji aveva detto no alla proposta del Milan e arriverà alla corte di Chivu a prescindere da Pavard, il quale resta potenzialmente in uscita.

#Akanji–#Inter, accordo col #ManchesterCity e permesso accordato al difensore per discutere i termini personali con i ⚫️🔵 @calciomercatoit prestito oneroso non elevato e opzione d’acquisto a 15 mln € — Alessio Lento (@alessio_lento) September 1, 2025

Nelle ultime ore si è mosso il Marsiglia di Roberto De Zerbi, a caccia di un nome importante per il reparto arretrato. Akanji è atteso a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto, due estati dopo la possibilità di approdare in nerazzurro al posto di Skriniar.

Akanji acquisto di esperienza: voleva la Champions, incognita condizioni fisiche

Si tratta di un profilo di esperienza che, tuttavia, nell’ultima stagione col City è stato fuori sui tre mesi per un problema agli adduttori. Non rientrava più nei piani di Guardiola e in queste settimane è stato in trattativa soprattutto con il Galatasaray e alcuni club inglesi, nella fattispecie il Tottenham. Il suo obiettivo era rimanere nel calcio che conta e giocare la Champions, due obiettivi raggiunti con il trasferimento all’Inter.