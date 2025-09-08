L’esonero non ‘libera’ la Juventus: salta la pista Thiago Motta

La Juventus mantiene sotto contratto Thiago Motta dopo l’esonero: resta legato ai bianconeri, scartata l’opzione di un nuovo contratto

L’esperienza di Thiago Motta con la Juventus non è stata delle migliori. Il rapporto è durato qualche mese, fino a quando è scattato l’esonero a seguito delle deludenti prestazioni. Sono stati pagati a caro prezzo quei 4 gol presi dall’Atalanta e altri 3 presi dalla Fiorentina. Una doppia sconfitta che rischiava di minare il percorso dei bianconeri verso la Champions League.

Il tecnico resta ancora sotto contratto della Juventus. Aveva firmato un triennale da quasi cinque milioni di euro all’anno. Thiago Motta ha trascorso serenamente l’estate, aspettando una chiamata da parte di qualche club. Serve una squadra che possa rilanciarlo e che gli dia nuovi stimoli. Il suo agente aveva confermato di aver ricevuto una proposta dall’estero, senza svelare di che squadra o campionato si trattasse.

Proprio di recente, l’ex centrocampista della Nazionale italiana è stato accostato al Bayer Leverkusen che ha appena esonerato Ten Hag, dopo una partenza in campionato da dimenticare. Ma l’idea di allenare in Germania sembrerebbe già sfumata.

Thiago Motta scartato, il Bayer Leverkusen pensa all’ex ct

Dopo sei mesi, la Juventus non riesce a liberarsi del contratto di Thiago Motta. Il club bianconero attende che il suo vecchio allenatore trovi squadra, magari il prima possibile per alleggerire i costi a bilancio.

L’italobrasiliano era stato accostato al Leverkusen, ma la società delle Aspirine ha puntato su altri nomi. Il profilo più forte è Kaspar Hjlulmand, ex tecnico della Danimarca. Ha lasciato la nazionale nel 2024 e ora è pronto a rimettersi in piazza con i club. Aveva già allenato in Bundesliga, con il Mainz. L’esperienza durò poco e terminò con un esonero.

Il Bayer ha anche contattato Ante Postecoglu, ma al momento il danese è in posizione di vantaggio. Thiago Motta resta sullo sfondo, scartato dalla dirigenza che punta su altri allenatori. Dunque, l’ex Inter e Barcellona resta ancora sotto contratto della Juventus. Ma la sensazione è che nuove possibilità possono nascere stesso in Serie A. Al primo esonero importante, Thiago Motta verrà quantomeno preso in considerazione. Bisogna solo avere pazienza.