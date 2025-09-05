La Juventus si libera di Thiago Motta? L’idea che fa risparmiare quasi 20 milioni di euro

Ancora sotto contratto con il club bianconero, l’italo-brasiliano potrebbe presto tornare in panchina per una nuova sfida

Mentre la Juventus di Igor Tudor macina vittorie, due nelle prime due giornate del campionato di Serie A contro il Parma e il Genoa, quest’ultima in trasferta, l’ex tecnico Thiago Motta si gode il contratto in essere, lo stipendio e resta in attesa di una chiamata.

Nel giugno dello scorso anno, l’ex Bologna firmò un ricco triennale da quasi 5 milioni di euro a stagione con Cristiano Giuntoli al comando dell’area tecnica. Arrivato per raccogliere l’eredità di Massimiliano Allegri, l’italo-brasiliano non è riuscito ad imporsi e i risultati scadenti hanno portato all’esonero nel marzo scorso per far spazio proprio a Igor Tudor.

La paura di non approdare all’edizione 2025/2026 della Champions League, fondamentale dal punto di vista sportivo ed economico, ha portato la società a prendere la decisione di separarsi dall’italo-brasiliano che, però, resta ancora formalmente legato ai colori bianconeri, fino al 30 giugno 2027.

Nel frattempo, però, circolano voci su possibili proposte che potrebbero fare tutti contenti: Thiago Motta, così da poter tornare in panchina e dimostrare il proprio, e la Juve che si libererebbe di questo importante esborso economico. E c’è, soprattutto, un posto che si è appena liberato e che potrebbe fare gola a molti, tra cui Motta appunto.

Thiago Motta trova panchina? La Juve risparmia quasi 20 milioni

Sulla questione è intervenuto anche Dario Canovi, membro dell’entourage del mister, che ha così parlato del suo assistito: “Diventerà un grande allenatore – ha detto a ‘QSVS’ – Ha ricevuto diverse offerte, anche oggi (ieri per chi legge, ndr) è arrivata una proposta dall’estero. Dovrà trovare la situazione giusta per lui, quella che gli permetta di crescere ancora. Non voglio parlare di lui, non mi è piaciuta la posizione di una buona parte della stampa”.

La posizione che si è liberata è quella, ovviamente, del Bayer Leverkusen. Formalizzato l’addio a Erik ten Hag dopo sole due partite di Bundesliga, il club tedesco è a caccia di un sostituto. E la candidatura di Motta può diventare interessante, viste anche le caratteristiche simili con i dettami tattici e tecnici dell’ex allenatore delle ‘Aspirine’ Xabi Alonso, passato al Real Madrid nel giugno scorso. Per ora è solo un’opzione, ma da tenere in debita considerazione. E la Juve osserva con molta attenzione.