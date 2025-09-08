Atalanta
Israele-Italia, allerta massima: la polizia blocca i tifosi israelani. Agenti armati all’arrivo del pullman | VIDEO CM.IT

Il dispiegamento di forze dell’ordine è davvero enorme: perlustrata anche tutta l’area dello stadio

A Debrecen l’allerta è massima per Israele-Italia. In un clima surreale, con appena 2200 tifosi (di cui 186 italiani) nel campo neutro del Nagyerdei, si sta per giocare una partita fondamentale per entrambe le squadre nel cammino verso i Mondiali del 2026.

Tifosi Israele prima della sfida con l'Italia
Israele-Italia, allerta massima: la polizia blocca i tifosi israelani. Agenti armati all’arrivo del pullman – Calciomercato.it

Insomma, gli Azzurri giocheranno in trasferta – come da tabellino – per la percentuale dei tifosi sugli spalti, anche perché è presente una folta rappresentanza delle comunità ebraiche che risiedono in Ungheria.

Il dispiegamento di forze dell’ordine è davvero enorme: oltre a diversi punti della città, perlustrata tutta l’area dello stadio.

Particolare attenzione all’arrivo del pullman di Israele alle 19, seguito e preceduto da una scorta molto nutrita. Compreso un furgone da cui sono scesi diversi agenti armati fino ai denti per controllare ogni centimetro attorno al bus mentre i giocatori entravano allo stadio.

Nel frattempo circa un centinaio di tifosi israeliani, particolarmente festanti, dopo qualche minuto hanno provato ad avvicinarsi all’area pullman per cantare il loro sostegno alla squadra.

Immediatamente decine e decine di agenti si sono riversati per bloccarli e poi delimitarli in attesa poi di accompagnarli all’ingresso a loro dedicato circa 10 minuti più tardi.

Formazioni Israele-Italia: Gattuso rafforza il centrocampo

Insomma, allerta davvero altissima ma per fortuna tutto sotto controllo e situazione più che tranquilla. Alle 19.20 l’arrivo invece del bus azzurro. Alle 19.35 le formazioni ufficiali di Israele-Italia:

ISRAELE (4-2-3-1): Dan. Peretz; Dasa, Nachmias, Lemkin, Revivo; Dor. Peretz, E. Peretz; Khalaili, Gloukh, Solomon; Biton. CT Ben Shimon

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Kean, Retegui, Politano. CT Gattuso

Gattuso lancia Mancini e Locatelli rinforzando il centrocampo. Fuori Calafiori e Zaccagni, che non va neanche in panchina. L’esterno della Lazio non è al top e ieri si è allenato a parte.

