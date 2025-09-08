Israele-Italia, allerta massima: la polizia blocca i tifosi israelani. Agenti armati all’arrivo del pullman | VIDEO CM.IT

Il dispiegamento di forze dell’ordine è davvero enorme: perlustrata anche tutta l’area dello stadio

A Debrecen l’allerta è massima per Israele-Italia. In un clima surreale, con appena 2200 tifosi (di cui 186 italiani) nel campo neutro del Nagyerdei, si sta per giocare una partita fondamentale per entrambe le squadre nel cammino verso i Mondiali del 2026.

Insomma, gli Azzurri giocheranno in trasferta – come da tabellino – per la percentuale dei tifosi sugli spalti, anche perché è presente una folta rappresentanza delle comunità ebraiche che risiedono in Ungheria.

Il dispiegamento di forze dell’ordine è davvero enorme: oltre a diversi punti della città, perlustrata tutta l’area dello stadio.

Particolare attenzione all’arrivo del pullman di Israele alle 19, seguito e preceduto da una scorta molto nutrita. Compreso un furgone da cui sono scesi diversi agenti armati fino ai denti per controllare ogni centimetro attorno al bus mentre i giocatori entravano allo stadio.

🔵L'arrivo del pullman di #Israele allo stadio di Debrecen, con una foltissima scorta e un van con agenti armati a controllare la sicurezza, molto forte intorno alla zona nonostante i pochi tifosi👮‍♀️

🔴L'allerta è massima#IsraeleItalia #Italia

Nel frattempo circa un centinaio di tifosi israeliani, particolarmente festanti, dopo qualche minuto hanno provato ad avvicinarsi all’area pullman per cantare il loro sostegno alla squadra.

Immediatamente decine e decine di agenti si sono riversati per bloccarli e poi delimitarli in attesa poi di accompagnarli all’ingresso a loro dedicato circa 10 minuti più tardi.

🔴I tifosi di #Israele vanno verso l'area pullman per cantare per la loro squadra è subito la polizia corre per bloccarli

👮‍♀️❌Le forze dell'ordine – accorse in gran numero – li delimitano prima di accompagnarli all'ingresso mentre festanti i circa 100 israeliani cantano 'Yallah…

Formazioni Israele-Italia: Gattuso rafforza il centrocampo

Insomma, allerta davvero altissima ma per fortuna tutto sotto controllo e situazione più che tranquilla. Alle 19.20 l’arrivo invece del bus azzurro. Alle 19.35 le formazioni ufficiali di Israele-Italia:

ISRAELE (4-2-3-1): Dan. Peretz; Dasa, Nachmias, Lemkin, Revivo; Dor. Peretz, E. Peretz; Khalaili, Gloukh, Solomon; Biton. CT Ben Shimon

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Kean, Retegui, Politano. CT Gattuso

Gattuso lancia Mancini e Locatelli rinforzando il centrocampo. Fuori Calafiori e Zaccagni, che non va neanche in panchina. L’esterno della Lazio non è al top e ieri si è allenato a parte.