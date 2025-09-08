DIRETTA Qualificazioni Mondiali, Israele-Italia 0-0: autogol Donnarumma annullato LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Nagyerdei Stadion’ tra i biancoblu di Shimon e gli Azzurri di Gattuso in tempo reale

L’Italia affronta Israele a Debrecen in campo neutro in una gara valida per il Gruppo I di qualificazioni ai Mondiali del 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. Una sfida tra due Nazionali che sono reduci da larghe vittorie ottenute lo scorso venerdì, che sarà diretta dall’arbitro sloveno Vincic.

Da una parte gli Azzurri di Rino Gattuso, dopo il bel successo per 5-0 alla prima da commissario tecnico contro l’Estonia, hanno bisogno di centrare altri tre punti. L’obiettivo è quello di agganciare in classifica proprio gli avversari odierni (che però hanno una partita in più, ndr) e restare in scia alla Norvegia, impegnata domani in casa contro il fanalino di coda del girone, la Moldavia.

Dall’altra parte anche i biancoblu di Ran Ben Shimon sono reduci da una ampia vittoria per 4-0 proprio contro gli ex sovietici di Clescenco. Il sogno è quello di centrare uno storico successo per provare a qualificarsi almeno per gli spareggi. L’ultimo precedente sempre in Ungheria, risale ad un anno fa in Nations League, quando l’Italia si impose col risultato di 2-1 grazie ai gol di Frattesi e Kean.

Israele-Italia, formazioni ufficiali e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione in chiaro su Rai 1 e sarà visibile in streaming su pc, tablet e smartphone sulla app di Rai Play. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Nagyerdei Stadion’ tra Israele e Italia live in tempo reale.

ISRAELE (4-2-3-1): Dan. Peretz; Dasa, Nachmias, Lemkin, Revivo; Dor. Peretz, E. Peretz; Khalaili, Gloukh, Solomon; Biton. CT Ben Shimon

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Kean, Retegui, Politano. CT Gattuso

ARBITRO: Slavko Vincic (Slovenia)

CLASSIFICA GRUPPO I: Norvegia punti 12; Israele 9; Italia* 6; Estonia** 3; Moldova 0.

*una partita in meno

**una partita in più

PROSSIMO TURNO: Norvegia-Israele sabato 11 ottobre ore 18; Estonia-Italia sabato 11 ottobre ore 20:45.