Inter, l’ombra del grande ex per la panchina: ha già preso quota

Le cifre parlano chiaro e non sono affatto passate inosservate: l’opzione ha fatto il giro del web

Dopo aver asfaltato senza alcun problema il Torino, l’Inter ha rimediato la prima sconfitta stagionale contro l’Udinese. Sfortunata negli episodi, la compagine nerazzurra non è riuscita a dare continuità agli ottimi segnali lanciati al cospetto dei granata. Non dando mai la sensazione di incanalare l’incontro lungo i binari più congeniali ai propri punti di forza, Thuram e compagni hanno prestato il fianco alla fisicità e all’intraprendenza dei friulani.

Insomma, di lavoro da fare ce n’è tanto per Christian Chivu. Sicuramente rinforzata da una sessione di calciomercato chiusa comunque in sordina rispetto a Napoli e Juve, l’Inter è però priva di un calciatore in grado di saltare l’uomo con continuità creando i presupposti per la superiorità numerica. Sui social, proprio l’aspetto monocorde dello spartito proposto dai meneghini è stata la principale critica che i tifosi nerazzurri hanno rivolto al proprio allenatore.

Per riuscire a crescere e ad alzare l’asticella sotto tutti i punti di vista, si sa, questo tipo di passaggi a vuoto non può non essere messo in preventivo. Tuttavia, la mole di impegni che attenderà i vice Campioni d’Europa in campionato e in Champions League impone un deciso cambio di passo. L’ex allenatore del Parma sarà chiamato a trovare la quadra – di una squadra comunque già rodata – in tempi brevi per evitare di attirare sulla sua panchina voci e indiscrezioni piuttosto ‘scomode’.

Calciomercato Inter, bookmakers scatenati: spunta la quota del Mourinho back

I betting analyst d’Oltremanica, in realtà, si sono già spinti oltre. Analizzando i possibili risvolti del futuro di José Mourinho – recentemente esonerato dal Fenerbahçe – i bookmakers sono infatti ritornati ad incrociare in maniera importante le strade del tecnico lusitano e dell’Inter.

Bet 365 banca infatti a ben 34 volte la posta il possibile Special One back sulla panchina nerazzurra. Una quota sicuramente molto alta, al limite della suggestione. Di fatto, sembrano essere altri i lidi più credibili per Mourinho, accostato in tempi e in modi diversi non solo alla panchina del Bayer Leverkusen, ma anche a quelle di West Ham e Rangers. Una decisione definitiva, in un senso o nell’altro, non è però stata presa in modo definitivo.

Tuttavia, soprattutto i tifosi dell’Inter più nostalgici accoglierebbe a braccia aperte il ritorno dell’allenatore protagonista indiscusso del capolavoro chiamato Triplete. Un revival, però, destinato ad essere confinato nell’alveo delle mere suggestioni, bookmakers permettendo: l’Inter ha tutta l’intenzione di fare continuità al progetto Chivu.