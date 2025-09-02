Mourinho torna in panchina: occasione immediata dopo l’esonero

Nel futuro di José Mourinho, dopo l’addio burrascoso al Fenerbahce, arriva una svolta non di poco conto. Svolta immediata per lui dopo l’esonero, visto che può prontamente tornare in pista. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

Siamo al cospetto di uno degli allenatori in senso assoluto più divisivi su scala mondiale, dal momento che è sempre stato uno che non ha mai avuto paura di prendere posizioni, a volte anche forti e di rottura. Inoltre, è stato per anni un corto circuito nel mondo del calcio. In una epoca in cui gradualmente si andava diffondendo la ricerca, a volte spasmodica, del bel gioco, ha dimostrato che si può vincere anche con metodi meno ortodossi e badando soprattutto alla sostanza ed alla tenuta difensiva. Le sue ultime parentesi in panchina, però, non sono andate come da aspettative.

Al Manchester United, è arrivato un esonero alla terza stagione dopo una Europa League conquistata. Stesso destino anche al Tottenham dove non ha vinto nulla, ed alla Roma, club che invece ha portato a conquistare prima la Conference League e poi una finale di Europa League persa in maniera dolorosa.

Al Fenerbahce le cose stavano andando per il verso giusto, ma alcune divergenze con il club sul mercato e l’eliminazione ai preliminari di Champions League per mano del Benfica hanno fatto precipitare la situazione. Altro esonero, dunque, per lui. Adesso, però, Mourinho può subito tornare in pista.

Mourinho di nuovo in panchina dopo l’esonero? Le ultime notizie a riguardo

Se per la panchina del Fenerbahce il candidato principale sembra Vincenzo Montella, c’è da vedere che cosa accadrà adesso allo Special One. In tal senso, ci sono degli sviluppi da segnalare. Il suo periodo lontano dai campi, infatti, potrebbe durare meno del previsto, dal momento che c’è una squadra pronta ad affondare il colpo per lui. Stando a quanto raccontato da Tuttocalcioestero, infatti, per José Mourinho dopo l’addio al Fenerbahce potrebbero spalancarsi le porte dell’Arabia Saudita.

Si tratta di un campionato che da diversi anni lo sta tentando ma, per il momento, ha sempre preferito guardare altrove. Adesso, però, nel caso in cui dovesse arrivare un nuovo affondo, come si legge, le cose potrebbero radicalmente cambiare. Da non escludere anche l’ipotesi che possa attirare le mire di qualche Federazione calcistica alla ricerca di un commissario tecnico a cui affidare la panchina. In ogni caso, presto potrebbero esserci delle novità significative nel futuro di José Mourinho. Con la pista saudita che è assolutamente da tenere in considerazione per il portoghese.