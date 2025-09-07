Follia last minute per Leao: offerta da 100 milioni sul tavolo

L’attaccante del Milan è ritornato ad accendere su di sé le indiscrezioni in chiave mercato: ultima proposta da capogiro

Smaltito il problema al polpaccio destro accusato nella gara di Coppa Italia contro il Bari, Rafa Leao è pronto a riprendersi quel posto in attacco che Allegri gli ha cucito su misura in veste di seconda punta.

Incassati gli elogi del suo allenatore, che ne ha apprezzato lo spirito di abnegazione profuso nei mesi di preparazioni estiva, il jolly portoghese è chiamato a trascinare con forza, tecnica e classe una squadra che difficilmente può prescindere dalle sue giocate. In assenza dell’estro dell‘ex Sporting CP, il Milan ha infatti mostrato delle lacune a creare con continuità occasioni da gol di un certo tipo. Anche per questo, ancor più responsabilizzato visto il ruolo centrale ricoperto nel progetto tecnico di Allegri, l’asso portoghese vuole contribuire ad alzare l’asticella della sua squadra.

Preambolo – quest’ultimo – che si rende necessario per contestualizzare le ultime indiscrezioni riguardanti il futuro del classe ’99. Dopo essere stato accostato al Tottenham poche ore prima della chiusura del mercato britannico, senza che in realtà una trattativa concreta potesse mai prendere corpo, nelle ultime ore Leao sarebbe finito nei dossier di un altro club.

Calciomercato Milan, dall’Arabia: blitz a sorpresa per Leao

Ci stiamo riferendo all’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Joao Felix che avrebbe pronta un’offerta da 100 milioni di euro per provare a convincere il Milan a lasciar partire Leao. A riferirlo è Gazeta Express.ar, che spiega come ‘I Cavalieri di Najd’ siano intenzionati a giocarsi le loro chances per provare a far saltare il banco e convincere il fuoriclasse portoghese a volare in Arabia.

A tal proposito, ricordiamo che il mercato in entrata saudita chiude l’11 settembre. Tuttavia, benché i tempi tecnici per imbastire l’operazione ci siano, le possibilità dell’Al-Nassr di centrare l’obiettivo sono prossime allo zero. Non potendo intervenire sul mercato a stretto giro di posta, accettando la proposta dei gialloblu, il Milan non solo si priverebbe del calciatore di maggior talento della sua rosa, ma al contempo si precluderebbe anche la possibilità di trovarne un sostituto all’altezza in tempi celeri.

Ragion per cui, anche qualora dovesse essere confermata l’entità della proposta sopra menzionata, Leao continuerà la sua esperienza in rossonero. Del resto, è stato proprio lo stesso Allegri a toglierlo dal mercato instaurando sin da subito un rapporto proficuo con il gioiello del Milan, fatto di dialogo ed incitamenti. Al Nassr – almeno stando a quanto trapela dall’Arabia – all’assalto di Leao: non si vedono, però, sbocchi concreti all’orizzonte.