Tentativo last minute per Leao: l’ostacolo scrive la parola fine

Chiamata dalla Premier League per l’attaccante del Milan: ecco come stanno le cose

Sulla via del recupero dopo l’infortunio muscolare al polpaccio accusato in Coppa Italia contro il Bari, Rafa Leao ha saltato le prime due gare di campionato contro Cremonese e Lecce. L’obiettivo dello staff medico rossonero è quello di avere a disposizione – e al top della forma – l’attaccante portoghese per la ripresa del campionato.

Tra i più attivi nel positivo pre-campionato degli uomini di Allegri, Leao ha lanciato segnali positivi rispetto al nuovo abito tattico che gli ha ritagliato Massimiliano Allegri, molto più vicino alla porta in veste di seconda punta. A poche ore dalla chiusura del mercato, però, anche per l’esterno lusitano non si sono placati spifferi ed indiscrezioni, sia pur molto meno tumultuosi rispetto allo scorso anno. E così – in uno scenario già piuttosto magmatico per il Milan sul fronte uscite – non è affatto passata inosservata l’ultima indiscrezione che trapela dall’Inghilterra.

Secondo quanto riferito da ‘The Independent’, infatti, sulle tracce di Leao si sarebbe messo il Tottenham, alla ricerca di nuovi profili con cui rinforzare la propria batteria di attaccanti. Ancora ‘scottati’ per l’evolversi della situazione legata ad Eze, gli Spurs avrebbero effettuato i primi sondaggi esplorativi per capire – eventualmente – la fattibilità di un’operazione con il Milan.

Ad ogni modo, lo stesso tabloid britannico specifica che, stando così le cose, risulta piuttosto complicato per il club inglese riuscire a far saltare il banco. Oltre ai tempi piuttosto risicati durante i quali imbastire la trattativa, da menzionare anche (e soprattutto) la centralità di Leao nel progetto tecnico di Allegri e la volontà del Milan di non privarsi di un suo punto autorevole punto di riferimento.