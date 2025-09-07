Cosa ci aspetta dopo la sosta: i big match e il ritorno della Champions

Il campionato rientra dalla sosta e non si ferma più fino a novembre. In poche settimane si sommano partite da brividi e notti europee decisive. Una centrifuga che mette alla prova gambe e testa

Ogni anno ormai il menù è sempre lo stesso. Un aperitivo di due giornate e poi la sosta per le Nazionali, che consente di raccogliere fiato e pensieri e prepararsi poi al tour de force successivo, un percorso che sembra un’autostrada ma senza gli autogrill.

La Nazionale di Gattuso ha ridato entusiasmo con il 5-0 all’Estonia. Ora c’è solo da archiviare la pratica Israele, con tutti i suoi imbarazzi e i suoi sottotesti, poi si sale a bordo e si parte a tutta birra. Serie A, Champions e big match vari: questo strappo qui va affrontato con lo spirito giusto per non rischiare di restare col fiato corto e un distacco da recuperare.

Il campionato rientra subito col botto: Juventus-Inter, terza giornata, fissata a ridosso della prima settimana europea: in pratica i bianconeri hanno Inter e Borussia Dortmund in pochi giorni, i nerazzurri beccano la Juve e subito dopo l’Ajax. Mica male come ripresa!

E non finisce qui. Subito dopo arriva il derby di Roma, che cade proprio tra la prima e la seconda giornata di coppa: il calendario sembra studiato per testare la tenuta mentale più che quella fisica.

Poi la quinta giornata: Juventus-Atalanta e Milan-Napoli, entrambe giocate mentre incombe la seconda tornata europea del 30 settembre. Partite che da sole varrebbero un mese intero di tensione, e che invece si accavallano in pochi giorni.

Autunno d’acciaio e inverno di fuoco: la Serie A prosegue senza soste

Ottobre è il mese della seconda sosta Nazionali (dal 6 al 14) ma anche quello in cui la pressione sale a mille. Il 21-22 si gioca la terza giornata di Champions, e nel weekend successivo tocca a Juventus-Milan, altro super classico da godersi senza fare calcoli, senza guardare le classifiche sempre aggiornate su FantaScore.it

Pochi giorni dopo, il 4 e 5 novembre, la quarta giornata di coppa si intreccia con due sfide toste: a Napoli arriva l’Inter e la Lazio ospita la Juventus. Due stadi bollenti nello stesso fine settimana, preceduti da una notte europea che rischia di logorare le gambe. A seguire la terza sosta, l’ultima del 2025, dal 10 al 18 novembre.

Poi, se qualcuno pensava di arrivare riposato alle feste natalizie, forse farà meglio a rivedere i propri piani. Tra il 25 e il 26 novembre la quinta giornata di Champions apre la strada a un fine settimana che profuma di scudetto, mentre il 9 e 10 dicembre c’è l’ultima chiamata per l’Europa, giusto in tempo per incastrarsi con Napoli-Juventus. Scusate se è poco!

Poi l’anno nuovo, la consueta Supercoppa “esotica” e via di nuovo con campionato e Champions. Settima giornata europea il 20-21 gennaio e l’ottava appena una settimana dopo. Proprio mentre i big match tornano a scandire la stagione: da Inter-Napoli (20ma giornata) a Juventus-Napoli (22ma), fino al derby di Milano e all’ultimo Lazio-Roma di maggio.

Chi sogna lo scudetto o la gloria europea dovrà convivere con questa centrifuga. E alla fine, più che il talento, potrebbe essere la capacità di restare lucidi a decidere chi arriverà in fondo con il sorriso.