PAGELLE E TABELLINO ITALIA-ESTONIA 5-0: Kean-Retegui danno speranza, Locatelli a rilento

Voti e giudizi del match del Gewiss Stadium valido per il gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali 2026

L’Italia di Gattuso centra la sua prima vittoria e sale così a quota 6 punti nel girone I, che però vede ancora la Norvegia saldamente in testa. Un primo tempo con tante conclusioni ma poca precisione e nessun gol, poi nella ripresa in pochissimi minuti la partita si stappa grazie agli attaccanti. Benissimo Kean, così come Retegui nonostante qualche errorino iniziale. Nella seconda parte del secondo tempo è il festival del gol con Raspadori che dà lo sprint conclusivo.

Pagelle Italia-Estonia

Italia

Donnarumma 6

Di Lorenzo 6

Calafiori 6

Bastoni 7

Dimarco 6,5. Dal 67′ Cambiaso 6,5

Politano 6,5. Dal 76′ Orsolini 6

Barella 6,5

Tonali 7. Dal 76′ Locatelli 5,5

Zaccagni 6,5. Dal 67′ Raspadori 7

Kean 7,5. Dall’84’ Esposito sv

Retegui 7,5

Ct: Gennaro Gattuso 7

Sugli scudi vanno ovviamente Moise Kean e Mateo Retegui. L’attaccante della Fiorentina ha giocato una partita senza dubbio più continua, senza sosta, mostrando una grande condizione una voglia enorme di incidere. Ha cucito il gioco, dialogato con i compagni, qualità e prepotenza. Il gol è stato da opportunista sfruttando proprio il tocco da rapace del compagna di reparto. È stato uno solo, ma ha sbloccato tutto: pesantissimo. Bene soprattutto nella ripresa Retegui, con l’ottimo ingresso in campo di Raspadori ad aiutare. Buona prestazione anche del centrocampo e in difesa soprattutto di Bastoni. L’unica nota stonata l’ingresso in campo di Locatelli, che ha fatto vedere qualche errore di troppo con la partita però già indirizzata.

Estonia

Hein 6,5

Schjonning-Larsen 5,5

Paskotsi 5,5. Dall’80’ Tamm sv

Kuusk 6

Saliste 5,5

Palumets 5,5

Shein 5,5. Dall’80’ Soomets sv

Kristal 5. Dal 61′ Ainsalu 5,5

Kait 5,5

Sinyavskiy 5. Dal 67′ Saarma 5,5

Sappinen 5,5. Dall’80’ Anien sv

Ct: Jürgen Henn 5,5

Partita complicata per gli estoni, salvati solamente dal portiere Hein che ha provato a tenere a galla i suoi come poteva. Sollecitato spesso, anche se quasi mai con parate davvero complicate ad eccezione di un paio. Comunque molto bravo e reattivo finché la squadra non crolla.

Tabellino Italia-Estonia 5-0

Marcatori: 58′ Kean (I), 69′ Retegui (I), 71′ Raspadori (I), 89′ Retegui (I), 90’+2 Bastoni (I)

Ammoniti: Kristal, Paskotsi (E), Bastoni (I)

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco (67′ Cambiaso); Politano (76′ Orsolini), Barella, Tonali (76′ Locatelli), Zaccagni (67′ Raspadori); Kean (84′ Esposito); Retegui. Ct: Gennaro Gattuso.

ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Schjonning-Larsen, Paskotsi (80′ Tamm), Kuusk, Saliste; Palumets, Shein (80′ Soomets); Kristal (61′ Ainsalu), Kait, Sinyavskiy (67′ Saarma); Sappinen (80′ Anien). Ct: Jürgen Henn