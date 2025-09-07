Atalanta
Addio Juve già a gennaio: super scambio con Tonali

Clamorosa operazione di calciomercato sull’asse Torino-Newcastle

Tonali di nuovo in Serie A, dove è esploso definitivamente con la maglia del Milan prima del salto in Premier League. In rossonero ha vinto lo Scudetto da grande protagonista, per poi andar via un anno più tardi dopo aver raggiunto le semifinali di Champions League.

Tonali con la maglia del Newcastle
Addio Juve a fine stagione: super scambio con Tonali (AnsaFoto) – Calciomercato.it

I ‘Magpie’ lo hanno pagato quasi 60 milioni escluso qualche bonus, perdendolo qualche mese più tardi a causa della squalifica di 10 mesi per scommesse. Da cui il classe 2000 di Lodi è tornato, se possibile, ancora più forte. Di sicuro nuovamente un punto fermo del Newcastle, oltre che della Nazionale italiana adesso guidata da Gattuso.

A proposito di ritorni, nella scorsa primavera si è parlato di un suo possibile riapprodo nel massimo campionato italiano. Tonali era chiaramente un concreto obiettivo di Giuntoli, prima che quest’ultimo venisse mandato via da John Elkann. Il 25enne non è, però, uscito dai radar bianconeri, frenati come altri club dal Newcastle stesso. La proprietà della società inglese, cioè il fondo PIF, non intende privarsene a meno di una proposta folle.

I tifosi della Juve votano Tonali

Un giorno, questo è certo, Tonali tornerà a giocare in Serie A. Magari per rigiocare nel Milan, che rimane la squadra del suo ‘cuore’, o proprio per vestire la maglia della Juve. A Torino riceverebbe una grande accoglienza, visto che risulta essere particolarmente apprezzato dal grosso del tifo juventino. Non a caso è lui che ha vinto, o meglio dire stravinto il sondaggio X di Calciomercato.it.

Tonali in azione con l'Italia
I tifosi della Juve votano Tonali (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Agli juventini avevamo chiesto “Cosa dovrebbe fare la Juve alla riapertura del mercato”, vale a dire a gennaio con quel Teun Koopmeiners che continua a far discutere e che ormai appare un problema (gigantesco) difficilmente risolvibile.

La conferma dell’olandese è stata l’opzione meno votata: solo il 6,7%.

Ha conquistato il doppio dei voti, ma sempre poco sono, lo scambio con l’Inter. Nella fattispecie con Davide Frattesi, altro centrocampista che dalle parti della Continassa piace molto. Pochissimo in più un altro scambio, quello con l’ex compagno all’Atalanta Ederson.

Koopmeiners prima di una partita della Juve
Juve, Koopmeiners per Tonali a gennaio (LaPresse) – Calciomercato.it

Come detto, lo scambio con Tonali e dunque col Newcastle – uno dei club inglesi che pensava a Koopmeiners quando giocava ancora a Bergamo – ha vinto con estrema scioltezza. Praticamente un plebiscito, il 63,3% dei voti.

