Juventus, sentenza su Koopmeiners: “Nemmeno la prima riserva” | ESCLUSIVO

Koopmeiners da recuperare per Igor Tudor: arriva la sentenza in diretta sulla nuova Juventus. Le dichiarazioni in esclusiva

Teun Koopmeiners sarà uno degli osservati speciali in casa Juventus alla ripresa del campionato dopo la sosta Nazionali. L’olandese, reduce da una prima stagione piuttosto deludente, è fra i più attesi a centrocampo.

Intervenuto a ‘Juve Zone’, sul canale Youtube di Calciomercato.it, Michele De Blasis ne ha parlato così: “Non credo in Koopmeiners, non gli avrei dato il ruolo di primo centrocampista di riserva. Non metto in dubbio le sue qualità, ma è una persona molto fragile e non sempre si riescono a trovare delle soluzioni ai problemi. Igor Tudor dovrà far credere all’olandese di avere tanta fiducia in lui ed è un grande rischio quello che i bianconeri si sono presi”.

Promosso, invece, il primo mercato di Comolli: “Ho dato 7,5 al mercato della Juventus, perché probabilmente i bianconeri hanno l’attacco più forte della Serie A”. Ed ancora su Koopmeiners: “Non credo che le strade della Juventus e Koopmeiners possano separarsi a gennaio, non credo nemmeno con Vlahovic. Mi aspetto un colpo in mezzo al campo se la Juventus a gennaio dovesse avere un’ottima classifica in Italia che in Europa”.

Calciomercato Juve, De Blasis: “Yildiz sarà blindato”

La Juventus è anche pronta a blindare il suo numero 10, Kenan Yildiz, “offrendogli oltre il triplo del suo stipendio attuale. Sinceramente non mi aspetto che nel contratto possa essere inserita una clausola, però i bianconeri sperano che questo matrimonio possa durare tantissimo”.

Infine, un voto anche al nuovo direttore generale Damien Comolli: “Al mercato di Comolli do un bel 7,5 perché mi ha convinto soprattutto nelle cessioni. La Juventus sta tornando ad avere anche un certo rispetto nei confronti delle altre squadre, a differenza di operazioni come quella di Huijsen“.