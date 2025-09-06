Un big spaventa l’Inter: “La Premier League mi piacerebbe”

Il messaggio è stato lanciato chiaro e tondo e ha cominciato a far parlare di sé: il nerazzurro è uscito allo scoperto

Dopo aver lanciato segnali importanti all’esordio contro il Torino, la nuova Inter di Chivu è stata piegata a sorpresa dall’Udinese, capace di espugnare San Siro in rimonta. Una sconfitta che, nella lunga attesa in vista della super sfida di sabato prossimo all’Allianz Stadium con la Juve, non ha potuto non alimentare svariati interrogativi.

In realtà nelle ultime ore a movimentare l’orizzonte sono state anche le indiscrezioni di mercato che stanno continuando a toccare direttamente o indirettamente i meneghini. A cominciare dai contatti in entrata avuti per Dusan Vlahovic, proseguendo per le non sopite voci riguardanti l’interessamento del Galatasaray per Calhanoglu. Un ‘balletto’ che non si è fermato neanche in concomitanza degli impegni degli Nazionali ma che, in realtà, è stato ulteriormente alimentato.

Lo stesso Dumfries, ad esempio, intervenuto assieme al CT dell’Olanda Ronald Koeman nella conferenza stampa di presentazione della sfida con la Lituania, non è affatto passato inosservato con le sue dichiarazioni.

Calciomercato Inter, Dumfries strizza l’occhio alla Premier: “Campionato fantastico”

Autore del gol che ha sbloccato la contesa con l’Udinese, Dumfries ha già lanciato segnali importanti in termini fisici e tecnici. Tuttavia, in questi minuti l’esterno Orange ha calamitato l’attenzione mediatica soprattutto per la risposta fornita a chi gli ha chiesto lumi in merito ad un suo possibile approdo in Premier League nei prossimi anni.

Scenario al quale – di fatto – Dumfries non ha affatto chiuso la porta, anzi. Di seguito la chiosa del forte esterno dell’Inter: “La Premier League è una competizione fantastica, nota per la sua intensità: mi piacerebbe molto, potrei dare il massimo. Gioco in Serie A, uno dei campionati più importanti in termini di abilità tattica: sono approcci diversi al calcio, ma la Champions League offre sempre sfide emozionanti”.

Autore di cinque gol nelle ultime sette partite internazionali, la freccia nerazzurra ha inserito il suo nome in ben undici occasioni nelle 66 partite disputate con la maglia dell‘Olanda. Crescita costante e continua quella di Dumfries, accostato con una certa insistenza soprattutto al Barcellona nei mesi scorsi. I blaugrana, però, complice la ben nota situazione economico-finanziaria, non hanno mai dato la sensazione di poter far saltare il banco.

La scadenza della clausola rescissoria dal valore di 25 milioni e valida fino al 31 luglio scorso ha poi fatto il resto. Staremo a vedere, insomma, se e lungo quali binari il fattore Premier League potrebbe risultare determinante anche per il futuro di Dumfries. Nel breve periodo non risultano risvolti concreti.