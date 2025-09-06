Milan, ‘avviso’ ad Allegri: non si scappa

Mercato chiuso e sosta per le nazionali: avvertimento particolare per l’allenatore livornese

Dopo aver mandato in archivio una sessione di mercato ricca di alti e bassi, il Milan, che proprio nelle ultime ore di negoziazioni ha portato a casa Rabiot e un rinforzo giovane, Odogu, per la difesa, è arrivato alla sosta delle Nazionali con la vittoria in casa del Lecce.

I rossoneri speravano di chiudere Joe Gomez, saltato per il mancato arrivo di Guehi al Liverpool. Allo stesso modo, non si è realizzato lo scambio tra Dovbyk e Gimenez di cui si era parlato con forza negli ultimi giorni. Il Diavolo è comunque una squadra interessante, che ha messo a segno alcuni affari di ottimo livello, e che può prepararsi a dire la sua, soprattutto perché impegnata solamente in campionato. Ci si aspetta, in campo, di vedere la squadra crescere. E proprio questo sarà il compito di Allegri. Che sembra avere pochi alibi.

Milan, Ravezzani avverte Allegri: “Se è bravo, porta la squadra in Champions”

Fa il punto sul mercato rossonero il giornalista Fabio Ravezzani, di ‘Telelombardia’, sottolineando pregi e difetti della campagna acquisti. E indicando la strada: il Milan deve tornare nell’Europa che conta.

“Con Nkunku e Rabiot le chances Champions aumentano considerevolmente – ha affermato su ‘X’ – La difesa andava puntellata, le fasce sono misere. Ma un bravo allenatore porta questa squadra al quarto posto“. Obiettivo che dunque non può essere fallito. Non ci sono scuse, Allegri e i suoi dovranno lavorare duramente, per riportare il Diavolo ad alti livelli.