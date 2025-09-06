Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Milan, ‘avviso’ ad Allegri: non si scappa

Foto dell'autore

Mercato chiuso e sosta per le nazionali: avvertimento particolare per l’allenatore livornese

Dopo aver mandato in archivio una sessione di mercato ricca di alti e bassi, il Milan, che proprio nelle ultime ore di negoziazioni ha portato a casa Rabiot e un rinforzo giovane, Odogu, per la difesa, è arrivato alla sosta delle Nazionali con la vittoria in casa del Lecce.

Allegri
Milan, ‘avviso’ ad Allegri: non si scappa – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

I rossoneri speravano di chiudere Joe Gomez, saltato per il mancato arrivo di Guehi al Liverpool. Allo stesso modo, non si è realizzato lo scambio tra Dovbyk e Gimenez di cui si era parlato con forza negli ultimi giorni. Il Diavolo è comunque una squadra interessante, che ha messo a segno alcuni affari di ottimo livello, e che può prepararsi a dire la sua, soprattutto perché impegnata solamente in campionato. Ci si aspetta, in campo, di vedere la squadra crescere. E proprio questo sarà il compito di Allegri. Che sembra avere pochi alibi.

Milan, Ravezzani avverte Allegri: “Se è bravo, porta la squadra in Champions”

Fa il punto sul mercato rossonero il giornalista Fabio Ravezzani, di ‘Telelombardia’, sottolineando pregi e difetti della campagna acquisti. E indicando la strada: il Milan deve tornare nell’Europa che conta.

Allegri
Milan, Ravezzani avverte Allegri: “Se è bravo, porta la squadra in Champions” – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Con Nkunku e Rabiot le chances Champions aumentano considerevolmente – ha affermato su ‘X’ – La difesa andava puntellata, le fasce sono misere. Ma un bravo allenatore porta questa squadra al quarto posto“. Obiettivo che dunque non può essere fallito. Non ci sono scuse, Allegri e i suoi dovranno lavorare duramente, per riportare il Diavolo ad alti livelli.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie