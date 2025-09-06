L’Inter è già un ricordo: 22 milioni e firma immediata

Rischia di sfumare un colpo per la Serie A in vista del mercato di gennaio: sul piatto anche un contratto triennale

Il mercato è in continua evoluzione, anche a pochi giorni dalla chiusura della finestra estiva. Le big italiane si proiettano perciò alla finestra di gennaio, con l’obiettivo di rimediare ad eventuale mancanze in rosa.

Caccia quindi alle occasioni e una di queste per la Serie A potrebbe essere Leandro Trossard, già in uscita dall’Arsenal nell’ultima campagna trasferimenti. Il nazionale belga non rientra nei piani del tecnico Arteta e i ‘Gunners’ hanno cercato di piazzarlo, anche se ad agosto hanno raggiunto un accordo verbale per il rinnovo.

Trossard lontano dalla Serie A: il Besiktas fa sul serio

Il centrocampista offensivo è stato accostato a diverse squadre italiane nell’ultimo mercato estivo: dal’Inter al Napoli, passando per Atalanta e ultima la Roma.

Il club giallorosso aveva messo gli occhi sul belga dopo la fumata nera per Sancho, senza però riuscire a partorire un’offensiva concreta per il 30enne giocatore nel rush finale della campagna trasferimenti. La Roma, così come le altre big di Serie A, potrebbero riprovarci a questo punto per la finestra di gennaio per cercare di portarlo nel campionato italiano. Come dicevano l’Arsenal sta cercando una soluzione per evitare di perdere gratis l’ex Borussia Dortmund, lontano al momento dal rinnovo contrattuale con il sodalizio londinese.

A gennaio quindi potrebbero aprirsi realisticamente le porte per l’addio di Trossard, ma occhio alle sirene che portano alla Turchia e al Besiktas. Il mercato nel campionato turco è ancora aperto e il club bianconero sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta di circa 22 milioni di euro stando a quanto riporta la testata ‘Milliyet’. Il Besiktas offrirebbe un contratto triennale a Trossard, che dal canto suo avrebbe aperto alla destinazione. Al netto delle indiscrezioni provenienti dalla Turchia, ad oggi l’approdo del belga ad Istanbul non sembra affatto così vicino.