Calciomercato, Arteta lo manda via: affare per una big

Le big italiane sono al lavoro per un nuovo intreccio da Londra: spunta l’intreccio decisivo con l’Arsenal, nuovo rinforzo in attacco

Saranno ore intense per la nuova mossa a sorpresa dall’Arsenal. Una nuova occasione di calciomercato da Londra per incrementare il tasso tecnico della rosa di una big italiana. Scopriamo gli ultimi dettagli in vista della prossima stagione:

Novità interessanti per il nuovo talento dell’Arsenal pronto a sbarcare in Italia. Una nuova occasione per le big italiane che potrebbero pensare a lui per puntellare il reparto offensivo. Un nuovo intreccio interessante con Arteta che ha già dato l’ok per la sua cessione: ormai ci siamo per la nuova destinazione a sorpresa. Saranno giorni frenetici per arrivare così alla fumata bianca tanto attesa: tutto ruoterà intorno alla sua decisione visto che non rientra nei piani del manager dei Gunners.

Calciomercato, nuova occasione da Londra: l’affare in Serie A

Una nuova soluzione immediata per innalzare il tasso tecnico grazie all’arrivo del talento dell’Arsenal. Un collegamento diretto con l’Italia per far brillare tutto il suo potenziale: ecco di chi si tratta.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, Leandro Trossard è pronto a dire addio all’Arsenal. Occasione a sorpresa anche in casa Roma che è alla ricerca di un’alternativa in attacco: Gasperini ha richiesto nuovi innesti di caratura internazionale. Il talento belga è pronto a sbarcare in Serie A: un nuovo intreccio a sorpresa.

Trossard può agire su tutto il fronte offensivo: sarebbe utile per Gasperini come trequartista alle spalle di Ferguson. Un nuovo indizio di calciomercato per sorprendere ancora una volta le altre big europee. Già in passato il belga è stato accostato a diversi top club italiani, ma ora la sua cessione è sempre più vicina.

Saranno ore decisive per una nuova mossa a sorpresa in vista della prossima stagione. La Roma vorrebbe tornare subito protagonista anche in Champions League: Trossard è il profilo nuovo che può interessare alle big italiane. Gli ultimi giorni di agosto saranno decisivi per nuove operazioni di mercato interessanti: tutto dipenderà dalla volontà dei Friedkin di puntellare la rosa giallorossa a disposizione di Gasperini.

Trossard non vede l’ora di voltare definitivamente pagina per ambire a grandi palcoscenici. Una nuova soluzione in Serie A per accogliere a braccia aperte un nuovo talento belga proveniente da Londra.