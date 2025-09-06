Atalanta
Esonero e accordo lampo: Zidane è il prescelto per la panchina

Foto dell'autore

Riecco clamorosamente Zizou: la proposta che segna una svolta cruciale nel futuro dell’allenatore francese

Sono tanti i dubbi che continuano ad avvolgere il futuro di Zinedine Zidane. Dopo l’addio al Real Madrid, il tecnico francese sta valutando con attenzione tutte le proposte che in tempi e in modi diversi sono arrivate sulla sua scrivania, senza prendere al momento una decisione definitiva.

Zinedine Zidane passeggia soddisfatto
Esonero e accordo lampo: Zidane è il prescelto per la panchina (LaPresse) – Calciomercato.it

Se fino a poche settimane fa il suo approdo sulla panchina della Nazionale Francese al posto di Deschamps rappresentava lo scenario più credibile, non sono affatto da escludere nuovi, clamorosi colpi di scena. Già, perché non sono pochi club europei e non in rampa di lancio alla ricerca di un profilo internazionale come Zidane al quale affidare le redini della propria panchina.

Uno scenario piuttosto effervescente che, visto l’irresistibile effetto domino pronto ad irradiarsi a cavallo della sosta dei campionati, potrebbe toccare da vicino lo stesso Zizou. In tal senso, non è escluso che un ruolo tutt’altro che banale venga ricoperto proprio dal Fenerbahçe, alla ricerca di un nuovo allenatore dopo il burrascoso esonero di José Mourinho.

Scelta fatta su Zidane, dalla Turchia: “Principio di intesa”

Dopo aver incassato il no di Spalletti, i gialloblu avrebbero infatti deciso di virare con convinzione proprio su Zidane. Un cambio di prospettiva repentino dal quale, stando a quanto riferito da Sabah, il club turco si aspetta una risoluzione concreta in un senso o nell’altro in tempi celeri.

Zidane sistema la Champions League
Scelta fatta su Zidane, dalla Turchia: “Principio di intesa” (LaPresse) – Calciomercato.it

 Stando alla fonte sopra citata, infatti, il presidente Ali Koc non solo sarebbe riuscito ad incassare un’apertura di massima da parte di Zidane, ma avrebbe anche raggiunto con l’ex allenatore del Real Madrid un principio di intesa. Base importante dalla quale partire per lavorare alla formalizzazione di un accordo che non rappresenterebbe affatto uno scenario utopistico.

Ecco perché, stando sempre alla fonte sopra citata, qualora dovessero essere limati tutti i dettagli dell’operazione, Zizou potrebbe partire già nei prossimi giorni alla volta di Istanbul per cominciare la sua esperienza alla guida del Fenerbahçe. Scenario forse troppo ottimistico che, però, non può essere escluso a priori. Fermo restando i segnali di apprezzamento lanciati all’indirizzo dell’allenatore francese, infatti, quello di Zidane non è l’unica candidatura che la compagine turca sta tenendo calda.

Da Postecoglou a Domenico Tedesco passando per Kartal, con il quale ci sarebbe già stato un incontro nei giorni scorsi: il casting per il dopo Mourinho è entrato nella sua fase più calda. Vi terremo aggiornati quando trapeleranno novità concrete in tal senso.

