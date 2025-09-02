Dopo l’esonero c’è Spalletti: l’ex CT dell’Italia può tornare subito

Luciano Spalletti in lista per la panchina dopo l’esonero. L’ex Commissario Tecnico della Nazionale italiana può tornare subito

Alla prima sosta per le Nazionali sono già arrivati i primi esoneri. L’ultimo, a sorpresa, è stato quello del Bayer Leverkusen, che ha già salutato Erik ten Hag.

Negli scorsi giorni, invece, anche il Fenerbahce ha deciso di separarsi da José Mourinho. Per il club turco è ora caccia aperta al sostituto del tecnico portoghese. Secondo quanto riportato da ‘Sport Mediaset’, tra i nomi in lista del Fener c’è anche quello di Luciano Spalletti. La società starebbe pensando all’ex Commissario Tecnico della Nazionale italiana.

Un altro candidato forte è Sergio Conceiçao, reduce dall’esperienza di sei mesi sulla panchina del Milan. Il portoghese parte al momento in pole position. Nei giorni scorsi, infatti, il candidato alla presidenza del Fenerbahçe, Sadettin Saran, ha diffuso la seguente dichiarazione ufficiale: “È ormai noto a tutti noi che il nostro allenatore José Mourinho è stato sollevato dal suo incarico dall’attuale dirigenza. Considerando che mancano esattamente 23 giorni alla nostra assemblea straordinaria, la decisione sul nuovo tecnico riveste un’importanza cruciale. A questo punto, sentiamo il dovere di dichiarare che il nostro candidato come allenatore è Sergio Conceicao”.

Fenerbahce, spunta Spalletti per la panchina

Saran spinge per la candidatura di Conceiçao: “Invitiamo la dirigenza ad agire con urgenza. Sérgio Conceição è pronto a unirsi al nostro club a condizioni migliori rispetto al nostro ex allenatore Mourinho“.

“Considerando il carattere ambizioso e appassionato di Conceição, perfettamente in linea con il DNA del nostro club, crediamo fermamente che possa condurci ai successi tanto attesi. – ha concluso – Ci auguriamo che la dirigenza agisca tenendo conto di questa visione e vogliamo esprimere la nostra disponibilità ad intervenire attivamente qualora fosse necessario”. Occhi puntati, però, anche sul nome di Spalletti.