Allegri è ormai lontanissimo: firma prima del match col Milan

Niente da fare per il club rossonero: sempre più vicina la fumata bianca per il nuovo contratto. Ingaggio record: tutti i dettagli 

Ci aveva provato anche il Milan a inizio estate, su precisa richiesta di Massimiliano Allegri. Alla fine però senza esito, considerando la volontà del diretto interessato di non cambiare maglia.

Allegri, sfuma Orsolini per il Milan
Massimiliano Allegri (LaPresse) – Calciomercato.it

Riccardo Orsolini ha sempre dato la priorità al Bologna, nonostante il pressing dello scorso giugno del ‘Diavolo’. Il Milan voleva rinforzare il proprio reparto offensivo e aveva pensato anche al nazionale azzurro per l’attacco di Allegri.

La situazione però del classe ’97 era abbastanza chiara fin dall’inizio, come aveva rimarcato anche il Ds dei felsinei Di Vaio durante l’evento di apertura del calciomercato estivo a Rimini: “È un giocatore rappresentativo sotto tutti i punti di vista per il Bologna e stiamo pensando di andare avanti prolungando il contratto“. 

Calciomercato Milan, Orsolini a un passo dal rinnovo con il Bologna

Il Bologna si coccola il suo gioiello ed è pronta quindi a blindarlo con il nuovo contratto, attualmente in scadenza nel 2027.

Orsolini esulta dopo il gol
Riccardo Orsolini (LaPresse) – Calciomercato.it

Stando a ‘Tuttosport’ le parti sarebbero sempre più vicine alla fumata bianca, con Orsolini che firmerebbe per altre due stagioni e con la nuova scadenza che sarebbe fissata così nel giugno 2029. L’esterno offensivo verrebbe premiato anche con un sensibile ritocco dell’ingaggio fino a 3 milioni netti a stagione, diventando il giocatore più pagato della rosa. Uno sforzo non indifferente per il Bologna del patron Saputo, che non vuole rinunciare assolutamente a uno dei big della squadra di mister Italiano.

Orsolini, che nella scorsa stagione ha collezionato ben 17 reti in tutte le competizioni, potrebbe anche firmare il rinnovo la prossima settimana e prima quindi della sfida di campionato con il Milan. Proprio quel Milan che a inizio estate aveva provato a strapparlo al Bologna… 

