Comolli e la Juventus, un ‘nemico’ in più: “Ci avete preso in giro”

Strascichi e veleni per la Juventus dopo l’ultimo mercato estivo: rapporti tesi con una big del calcio europeo

Mesi di trattative, ma alla fine è saltato il ritorno di Randal Kolo Muani alla Juventus. Il club bianconero non ha trovato l’intesa con il PSG e l’attaccante nel rush finale del mercato si è trasferito al Tottenham.

Tensione tra Paris Saint-Germain e Juve, con Kolo Muani che fino all’ultimo aveva atteso la ‘Vecchia Signora’ e con la speranza che la situazione si sbloccasse per volare nuovamente a Torino.

Niente da fare però per l’ex Eintracht, con la fumata nera tra le due società che poi ha portato il PSG a cedere con la formula del prestito il giocatore al Tottenham. La Juve ha così virato su Lois Openda, rilevando il nazionale belga in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni.

Juventus, El-Khelaifi attacca Comolli: le parole al veleno del presidente del PSG

Il tira e molla tra Juve e Paris Saint-Germain non ha portato quindi all’accordo sull’asse Torino-Parigi, lasciando anche degli strascichi tra i due club.

Il PSG chiedeva maggiori garanzie e oltre 60 milioni di euro per il cartellino di Kolo Muani, mentre il Dg Comolli avrebbe voluto inserire l’obbligo di riscatto solo a determinate condizioni. Trattativa come dicevano andata avanti per tutta l’estate e che ha probabilmente compromesso i rapporti tra Juventus e PSG, considerando che Nasser El-Khelaifi non ha digerito la gestione della ‘Vecchia Signora’ nelle negoziazioni per Kolo Muani. Il presidente del sodalizio campione d’Europa avrebbe infatti attaccato senza mezzi termini la Juve e Comolli come scrive la testata ‘Sports Zone’.

Spunta anche uno stralcio delle conversazioni tra le due società: “Ci avete preso in giro per diverse settimane. È finita, non vincerete nessuna causa quando ci sarò io dall’altra parte. Ricorderò i vostri metodi di lavori, fidatevi!“, il presunto sfogo di El-Khelaifi prima di interrompere la trattativa con Comolli e chiamare l’agente di Kolo Muani per individuare un’altra soluzione (poi trovata appunto nel Tottenham) per il futuro dell’attaccante francese.