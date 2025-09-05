Addio UFFICIALE: l’esubero lascia (nuovamente) il Milan

Non è ancora terminato il mercato in uscita del club rossonero: è arrivata l’ufficialità sulla cessione, era fuori dai piani di Allegri

Il Milan tornerà in campo il prossimo weekend dopo la sosta per le nazionali e ospiterà a San Siro il Bologna nel match della terza giornata di campionato.

La squadra rossonera ha ritrovato il sorriso grazie al successo di Lecce e si è lasciata alle spalle il tonfo casalingo all’esordio contro la Cremonese. Alla ripresa il ‘Diavolo’ potrà sfoggiare inoltre gli ultimi colpi di mercato, che hanno regalato Nkunku e il pupillo Rabiot a Massimiliano Allegri.

L’attaccante francese è stato presentato alla stampa nella giornata di ieri, mentre il connazionale ed ex Juventus sbarcherà mercoledì prossimo a Milano dopo gli impegni con la nazionale. Intanto la mamma-agente Veronique (in compagnia del fratello di Adrien, James) è stata avvistata in questi giorni in città per preparare l’arrivo del figlio.

Calciomercato Milan, cessione Bennacer: l’algerino firma con la Dinamo Zagabria

Il mercato del Milan però non si ferma, anche perché c’era ancora qualche esubero da piazzare dopo la fine della sessione estiva della campagna trasferimenti.

Tra tutti spiccava Ismael Bennacer, subito fuori dai piani del nuovo Milan di Allegri dopo l’arrivo a Milanello del tecnico livornese. L’algerino è stato sondato dal Bologna e anche la Juve in Serie A aveva chiesto informazioni, ma alla fine lascerà l’Italia per accasarsi nelle fila della Dinamo Zagabria in Croazia. Operazione in prestito con eventuale opzione di riscatto per Bennacer, sotto contratto con il Milan fino al 2027 e che nella scorsa stagione ha giocato (sempre a titolo temporaneo) con la maglia del Marsiglia.

La Dinamo Zagabria ha ufficializzato nelle scorse ore l’ingaggio di Bennacer: “Siamo lieti di annunciare che il centrocampista del Milan e nazionale algerino Ismael Bennacer si unirà alla GNK Dinamo! La Dinamo e il Milan hanno raggiunto un accordo per un prestito annuale con diritto di riscatto – si legge nel comunicato – Bennacer è atteso a Zagabria, dove si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare ufficialmente il contratto. Il suo arrivo rappresenta un’aggiunta importante al nostro club e un passo significativo per rafforzare la squadra in vista delle prossime sfide”.