Allegri coccola Rabiot e fa fuori Modric: “Finirà come Pirlo”

Il ‘Diavolo’ accoglie il francese a centrocampo e a farne le spese nell’undici di Allegri potrebbe essere l’ex Real Madrid

Alla fine ha vinto Massimiliano Allegri. Il tecnico del Milan spingeva per l’arrivo di Rabiot in rossonero e la dirigenza rossonera lo ha accontentato.

L’ex Juventus si è legato al ‘Diavolo’ dopo la rottura con il Marsiglia e il pressing di Allegri è stato decisivo per il ritorno in Serie A del centrocampista francese. Rabiot sbarcherà a Milano la prossima settimana dopo aver terminato gli impegni con la Francia e sarà a disposizione per la sfida di campionato contro il Bologna.

Il centrocampista classe ’95 andrà ad arricchire un reparto di livello e che nell’ultimo mercato estivo ha registrato l’arrivo alla corte di Allegri anche di Jashari, Ricci e Modric. C’è abbondanza in mediana e senza coppe c’è il rischio di qualche esclusione eccellente.

Milan, Cassano attacca: “Occhio a Modric, ad Allegri non piace”

Rabiot nello specifico dovrebbe avere un ruolo di primo piano nel centrocampo del Milan, che per circa 3 mesi dovrà fare a meno dell’infortunato Jashari.

A rischiare il posto così, quando il ‘Diavolo’ tornerà al completo, potrebbe essere addirittura Modric secondo il parere di Antonio Cassano: “Allegri ha spinto per l’arrivo di Rabiot, è un suo uomo e un giocatore importante che in Serie A può far la differenza. Lui e Loftus-Cheek sono le classiche mezze ali che piacciono all’allenatore – spiega l’ex attaccante barese a ‘Viva El Futbol’ – Occhio che a lungo andare potrebbe anche mettere fuori Modric perché a lui non piacciono questi calciatori, com’è successo in passato con Pirlo“.

Cassano prosegue e spiega sul centrocampo del Milan: “Allegri per Rabiot spingeva già da prima dell’incidente che ha avuto al Marsiglia. È un uomo dall’allenatore e che in Serie A può tornare a fare molto bene. Io ve lo dico adesso: state attenti che alla lunga Allegri potrebbe potrebbe anche mettere fuori Modric perché ne è capace… Modric è quel genere di calciatore che a lui non piace. Con Pirlo ce lo ricordiamo tutti quello che era successo. Modric per me deve giocare e poi viene tutto il resto, però nell’idea che ha Allegri occhio a quello che vi sto dicendo“.