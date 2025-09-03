Atalanta
Telefonata a Milan e Inter: si può prendere a zero

Il mercato estivo ha chiuso i battenti ed intanto già spunta un’opportunità per le milanesi: alla finestra il colpo a zero

Sono state settimane di grandi movimenti per il calcio italiano, in una sessione di calciomercato estivo che come consuetudine si è contrapposta in parallelo alle prime uscite delle big di Serie A.

Telefonata a Milan e Inter: si può prendere a zero

L’Inter di Cristian Chivu, reduce dall’inatteso tracollo casalingo contro l’Udinese, è però al completo. La dirigenza di Viale della Liberazione ha mosso con largo anticipo le ultime pedine per puntellare la rosa a disposizione del tecnico romeno, con alcuni discorsi soprattutto in uscita che verosimilmente si riapriranno tra gennaio e giugno.

Sulla sponda rossonera del Naviglio, invece, prima del tanto atteso gong qualcosa è accaduto. Il Milan ha chiuso per l’acquisto di Adrien Rabiot, ultimo importante squillo della dirigenza meneghina che ha ascoltato l’allarme lanciato da Allegri per quanto riguarda il centrocampo. Una mediana che, a conti fatti, ha perso Jashari per tre mesi e necessitava da subito di carisma ed esperienza.

Ma è la difesa il settore che potrebbe ancora accogliere colpi di un certo peso. Magari con l’arrivo dell’anno nuovo. L’Inter ha fatto suo Manuel Akanji, prima molto vicino proprio al Milan con lo svizzero che ha preferito l’opzione nerazzurra anche per l’opportunità di giocare la Champions League. I rossoneri hanno investito su Odogu, classe 2006 che arriva dal Wolfsburg e da ‘svezzare’ con calma e senza troppe pressioni. Ecco perché un’opportunità rimasta ‘inevasa’ prima della scadenza del mercato estivo potrebbe tornare a galla e rappresentare una ghiotta occasione per rossoneri e nerazzurri.

Milan o Inter, che occasione: lascia la Spagna

Non è un mistero che Inter e Milan, ancora oggi, siano attente alle occasioni che potrebbero concretizzarsi nel mese di gennaio. E così dalla Liga un’opportunità, direttamente da Barcellona, rischia di diventare già di grande attualità.

Milan o Inter, che occasione: lascia la Spagna

Si parla di Andreas Christensen, nazionale danese classe ’96 rimasto in Catalogna dopo essere stato circondato da diversi rumors di mercato. Il 29enne, già in passato accostato alla possibilità di approdare in Italia, può finire per lasciare la squadra di Flick. Soprattutto se, come è probabile vista la folta concorrenza, dovesse finire per giocare poco da qui ai prossimi mesi. Christensen è in scadenza il 30 giugno 2026, è un profilo di grande esperienza internazionale e potrebbe essere proposto per l’anno nuovo. A gennaio, in cambio di un piccolo conguaglio economico, o più probabilmente a zero dal prossimo 1 luglio.

Due i nodi da sciogliere, eventualmente, dalle dirigenze milanesi. Il primo è legato allo stipendio, visto che attualmente l’ex Chelsea guadagna ben 4,3 milioni di euro a stagione. Il secondo, forse più spinoso, riguarda invece le condizioni fisiche del danese. Christensen, infatti, si è ritrovato spesso e volentieri fermo ai box per infortunio, finendo per essere impiegato col contagocce da Flick l’anno scorso: per lui 6 presenze e appen 259′ in campo.

