Serie A, lo United lo scarica Onana: c’è già l’accordo per gennaio

L’arrivo di Lammens e le continue esclusioni delle ultime settimane hanno ribadito il fatto che non c’è più posto per Onana allo United.

L’esperienza del camerunese a Manchester non è decisamente andata secondo le aspettative, col portiere che a più riprese si è reso protagonista di prestazioni non all’altezza del contesto ma soprattutto della cifra spesa per portarlo in Inghilterra. Vuoi questo, più un allenatore come Ruben Amorim che predilige estremi difensori con altre caratteristiche, André Onana è stato difatti scaricato dal Manchester United, che a pochi giorni dalla fine del calciomercato avrebbe già raggiunto un accordo per cedere il calciatore a gennaio.

Lo United scarica Onana: decisione presa

André Onana non difenderà più la porta del Manchester United in carriera, ma in effetti questa cosa si era già capita con l’inizio della stagione. Essenzialmente Ruben Amorim ha non solo cercato e ottenuto un nuovo portiere, Jens Lammens, ma ha anche escluso a più riprese il camerunense lasciandolo in panchina per le partite di Premier League.

Questo ha fatto attivare un campanello d’allarme soprattutto nel ragazzo che si è reso conto di dover compiere un passo indietro per evitare di “farsi del male”. Accettato ed incassato questo duro colpo, Onana ha preso seriamente in considerazione la possibilità di andare via da Manchester, anche perché non ci sarebbe altra soluzione se non questa per continuare ad essere protagonista. Questo in Inghilterra, quanto meno ad Old Trafford, non lo può più essere, anche perché i Red Devils lo avrebbero scaricato senza ritegno, delusi da prestazioni e atteggiamenti che indubbiamente hanno caratterizzato, in negativo, l’avventura di Onana.

A fronte di tutto questo, stando a quanto riportato dai colleghi di TeamTalk, lo United avrebbe già dato sua totale disponibilità alla cessione dell’ex Inter, che potrebbe tornare proprio in nerazzurro nel momento in cui le strade con Yann Sommer si dovessero separare.

Onana: già trovato l’accordo per gennaio

E dunque André Onana potrebbe tornare in orbita Inter nel prossimo calciomercato, anche se tutto dipenderà da cosa succederà con Yann Sommer. Allo stesso tempo. però, è davvero difficile pensare che questo scenario si possa concretizzare, anche perché per il portiere camerunense si sarebbero registrati gli interessi di alcune squadre di SuperLig turca e Saudi Pro League.

Fra tutte il Galatasaray sembrerebbe quella in vantaggio, desiderosa anche di rispondere al grande acquisto del Fenerbahce con Ederson. L’idea è quella di provare a portare in Turchia Onana già per la fine di questo calciomercato (deadline day fissato per il 12 settembre), ma la sensazione è che il Manchester possa aspettare gennaio per vedere se si scateni un’asta sul giocatore. Staremo a vedere