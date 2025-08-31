Caso Donnarumma sbloccato: l’affare Onana libera il portiere

Novità importanti di pochi minuti fa per il caso Donnarumma. Onana è stato accostato ad una big europea: ora può arrivare la svolta decisiva

Tutto può cambiare nelle prossime ore per conoscere da vicino il futuro dell’estremo difensore italiano. Una voglia immensa per essere protagonista nel calcio internazionale: scopriamo subito l’intreccio con Onana pronto a dire addio al Manchester United, via libera per Donnarumma.

Andrè Onana è pronto a cambiare squadra negli ultimi giorni di agosto. Il portiere del Manchester United è voglioso di una nuova sfida: il suo addio sbloccherà l’affare Donnarumma che è pronto a vivere una nuova avventura. Dopo il litigio con il Paris Saint Germain, l’estremo difensore italiano non vede l’ora di tornare subito in campo. Si sblocca così subito il caso per arrivare a conoscere da vicino la sua prossima destinazione. L’effetto domino è appena iniziato per le ultime ore di calciomercato davvero frenetiche.

Calciomercato, nuova occasione per Donnarumma grazie ad Onana

L’ex portiere dell’Inter è pronto a dare il via libera grazie al suo trasferimento: scopriamo la volontà dell’estremo difensore dei Red Devils che non vede l’ora di essere protagonista altrove.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Orazio Accomando, Andre Onana, in uscita dal Manchester United, è una concreta opzione per il Galatasaray. Anche Gianluigi Donnarumma è stato nel mirino del club turco, ma ora è pronto a volare da Pep Guardiola. Una voglia immensa per continuare ad essere protagonista nel calcio internazionale: un’idea a sorpresa dell’ultim’ora con il trasferimento dell’ex portiere dell’Inter in Turchia.

Novità interessanti per arrivare così alla fumata bianca tanto desiderata. Un intreccio da urlo in vista della prossima stagione con Donnarumma pronto a tornare protagonista in Premier League. Il City lo aspetta da giorni, ma potrebbe anche restare senza squadra. Una novità dell’ultim’ora per conoscere così la nuova soluzione immediata: il portiere italiano è voglioso di iniziare così una nuova avventura in Serie A.

Spunta l’affare a sorpresa per arrivare alla fumata bianca tanto desiderata. Tutto si deciderà nelle ultime ore di calciomercato per l’effetto domino dei portieri. Onana è sempre più vicino alla destinazione in Turchia con una nuova occasione dopo l’avventura disastrosa al Manchester United. Ci sarà una nuova rivoluzione tanto ambita in vista delle ultime ore di calciomercato: una nuova soluzione immediata per sognare in grande per Donnarumma.