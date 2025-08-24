Da Donnarumma a Sommer, c’è l’accordo che scatena l’effetto domino

Intesa raggiunta e possibile svolta imminente per il futuro di Gigio Donnarumma: l’effetto domino può coinvolgere anche Sommer

Gigio Donnarumma è stato di fatto scaricato dal PSG ed ha già salutato il Parco dei Principi dopo la stagione dei record della squadra di Luis Enrique. Il portierone italiano è così pronto per una nuova avventura lontano da Parigi.

Come noto, per il capitano della Nazionale italiana c’è in pole position assoluta il Manchester City di Pep Guardiola. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, l’estremo difensore ha raggiunto un accordo personale con i Citizens e vuole unirsi alla squadra di Pep Guardiola per il prossimo capitolo della sua carriera.

Sono già in corso anche le trattative tra il Paris Saint-Germain ed il club inglese: la richiesta iniziale sarà di 50 milioni di dollari da parte dei parigini. L’intesa, però, dipende anche dall’uscita di Ederson, che è sempre nel mirino del Galatasaray. Nell’effetto domino scatenato da Donnarumma potrebbe rientrare anche Sommer.

Calciomercato Inter, il Galatasaray torna su Sommer? Le ultime novità

L’affare Donnarumma-Manchester City è ancora legato all’uscita di Ederson in direzione Turchia. Tuttavia, dopo diverse settimane il Galatasaray non ha ancora raggiunto l’accordo per il portiere brasiliano.

Il club turco, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe così tornare anche su Sommer. Dalla Turchia si parla infatti di nuovi contatti per il portiere dell’Inter, già cercato dal Gala ad inizio mercato nella fase del Mondiale per Club. Occhi puntati, dunque, sul possibile effetto domino: anche il club nerazzurro è ora avvisato.