Juve imperfetta, tre calciatori bocciati: “Sono inadeguati”

Tudor non soddisfatto appieno dell’operato della società sul calciomercato

Il calciomercato che si è appena concluso ha consegnato a Tudor una Juve senza dubbio forte davanti. Tra centrocampo e difesa, invece, manca decisamente qualcosa. Lo stesso tecnico croato, infatti, non sarebbe soddisfatto dell’operato di Comolli e soci, va detto ‘condizionato’ dalla precedente gestione capitanata da Cristiano Giuntoli e dai paletti legati al FPF dell’UEFA.

Cosa sarebbe servito a questa Juve per avvicinarsi al Napoli di Conte o alla stessa Inter di Chivu? Per Riccardo Pratesi, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, la rosa bianconera “ha almeno 3 titolari inadeguati”. Il collega non fa i nomi, ma almeno un paio è facile intuirli: lui parla del regista, e qui è chiaro il riferimento a Manuel Locatelli, peraltro anche il capitano della squadra. Più che sufficiente la sua prestazione nella gara col Genoa vinta dalla Juve 1-0 grazie alla rete di Vlahovic.

la juve ha almeno 3 titolari inadeguati: il difensore di sinistra, l’esterno destro e il regista — Riccardo Pratesi (@rprat75) September 1, 2025

Da Locatelli a Kelly e Kalulu: “3 titolari inadeguati”

L’altro nome è quello di Kelly, perchè Pratesi parla di “difensore di sinistra” e il classe ’98 anglo-giamaicano, al ‘Ferraris’ contro il Genoa, ha agito proprio da braccetto di sinistra. Infine l’esterno basso di destra: in tal caso nel mirino c’è Pierre Kalulu, il quale ha interpretato un ruolo che non è propriamente suo.

Il francese ex Milan può fare sì il terzino di destra, ma in una difesa a quattro. Ha giocato lì, con Joao Mario piazzato a sinistra, per via della squalifica di due giornate inflitta a Cambiaso. La seconda e ultima la sconterà dopo la sosta per le Nazionali, nel derby d’Italia con l’Inter fissato a sabato 13 settembre ore 18.