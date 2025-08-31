PAGELLE E TABELLINO GENOA-JUVE 0-1: Floppa David e Vlahovic si prende tutto!

Le pagelle di Genoa-Juventus a cura della redazione di Calciomercato.it: Tudor a punteggio pieno grazie a Dusan Vlahovic, ancora in gol da subentrato l’attaccante serbo
La Juventus esce da Marassi con i 3 punti. Non è in giornata Jonathan David e allora ci pensa ancora una volta Dusan Vlahovic. Secondo gol in due partite per l’attaccante serbo, che è stato con le valigie pronte tutta estate, ma sta trovando il suo posto proprio a Torino.
Una prestazione difensiva imponente del Genoa, che ha stritolato per larghi tratti la squadra di Tudor, che invece ha fatto la partita. È bastato un guizzo di testa di Dusan Vlahovic, però, per centrare
GENOA
LEALI: 7
NORTON-CUFFY: 7
OSTIGARD: 6.5
VASQUEZ (C): 6.5
MARTIN: 6
FRENDRUP: 6
MASINI: 6.5
CARBONI: 5.5 (65′ THORSBY 5.5)
STANCIU: 5.5 (65′ MALINOVSKYI 5.5
ELLERTSSON: 6 (77′ Vitinha 5.5)
COLOMBO: 5.5 (78′ Ekhator 5.5)
ALL. VIEIRA: 6
JUVENTUS
DI GREGORIO: 6.5
GATTI: 6.5
BREMER: 6
KELLY: 6
KALULU: 6
LOCATELLI (C): 6.5 (62′ KOOPMEINERS 6)
THURAM: 6.5
JOAO MARIO: 6.5 (62′ KOSTIC 6)
CONCEICAO: 5.5 (83′ NICO GONZALEZ S.V.)
YILDIZ: 6 (90′ McKENNIE S.V.)
DAVID: 5 (62′ VLAHOVIC 7.5)
ALL. TUDOR: 6.5
TOP DUSAN VLAHOVIC 7.5: l’attaccante arrivato per prendergli il posto non è in giornata, lui entra e fa la cosa migliore possibile: sblocca il risultato e regala i 3 punti alla Juventus. Doveva partire per andare lontano dal bianconero, è partito fortissimo in bianconero.
FLOP JONATHAN DAVID 5: Per la prima trasferta in Serie A è stato accolto dalla pressione asfissiante del Genoa e ha patito il colpo. L’attaccante canadese è apparso in grande difficoltà quest’oggi e ha sulla coscienza una palla-gol clamorosa che non è riuscito a capitalizzare.
ARBITRO CHIFFI: 6
GENOA-JUVENTUS, TABELLINO E FORMAZIONI
Genoa-Juve 0-1: 73′ Vlahovic
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Carboni, Stanciu, Ellertsson; Colombo. Allenatore: Vieira.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Joao Mario; Conceicao, Yildiz; David. All. Tudor