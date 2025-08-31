PAGELLE E TABELLINO GENOA-JUVE 0-1: Floppa David e Vlahovic si prende tutto!

Le pagelle di Genoa-Juventus a cura della redazione di Calciomercato.it: Tudor a punteggio pieno grazie a Dusan Vlahovic, ancora in gol da subentrato l’attaccante serbo

La Juventus esce da Marassi con i 3 punti. Non è in giornata Jonathan David e allora ci pensa ancora una volta Dusan Vlahovic. Secondo gol in due partite per l’attaccante serbo, che è stato con le valigie pronte tutta estate, ma sta trovando il suo posto proprio a Torino.

Una prestazione difensiva imponente del Genoa, che ha stritolato per larghi tratti la squadra di Tudor, che invece ha fatto la partita. È bastato un guizzo di testa di Dusan Vlahovic, però, per centrare

GENOA

LEALI: 7

NORTON-CUFFY: 7

OSTIGARD: 6.5

VASQUEZ (C): 6.5

MARTIN: 6

FRENDRUP: 6

MASINI: 6.5

CARBONI: 5.5 (65′ THORSBY 5.5)

STANCIU: 5.5 (65′ MALINOVSKYI 5.5

ELLERTSSON: 6 (77′ Vitinha 5.5)

COLOMBO: 5.5 (78′ Ekhator 5.5)

ALL. VIEIRA: 6

JUVENTUS

DI GREGORIO: 6.5

GATTI: 6.5

BREMER: 6

KELLY: 6

KALULU: 6

LOCATELLI (C): 6.5 (62′ KOOPMEINERS 6)

THURAM: 6.5

JOAO MARIO: 6.5 (62′ KOSTIC 6)

CONCEICAO: 5.5 (83′ NICO GONZALEZ S.V.)

YILDIZ: 6 (90′ McKENNIE S.V.)

DAVID: 5 (62′ VLAHOVIC 7.5)

ALL. TUDOR: 6.5

TOP DUSAN VLAHOVIC 7.5: l’attaccante arrivato per prendergli il posto non è in giornata, lui entra e fa la cosa migliore possibile: sblocca il risultato e regala i 3 punti alla Juventus. Doveva partire per andare lontano dal bianconero, è partito fortissimo in bianconero.

FLOP JONATHAN DAVID 5: Per la prima trasferta in Serie A è stato accolto dalla pressione asfissiante del Genoa e ha patito il colpo. L’attaccante canadese è apparso in grande difficoltà quest’oggi e ha sulla coscienza una palla-gol clamorosa che non è riuscito a capitalizzare.

ARBITRO CHIFFI: 6

GENOA-JUVENTUS, TABELLINO E FORMAZIONI

Genoa-Juve 0-1: 73′ Vlahovic

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Carboni, Stanciu, Ellertsson; Colombo. Allenatore: Vieira.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Joao Mario; Conceicao, Yildiz; David. All. Tudor