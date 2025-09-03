Inter, rivoluzione Chivu: due nuove soluzioni

Novità interessanti in casa Inter dopo la sconfitta contro l’Udinese. Spunta il nuovo intreccio per Chivu: ecco subito due soluzioni immediate

La dirigenza nerazzurra ha fatto il proprio dovere accontentando subito Cristian Chivu. Ora l’allenatore dell’Inter dovrà trovare contromisure giuste per sopperire agli ultimi problemi ravvisati contro l’Udinese.

La sconfitta casalinga contro l’Udinese ha fatto emergere subito nuovi problemi per Cristian Chivu. Come svelato da SportMediaset, l’allenatore nerazzurro già sta pensando a nuove soluzioni immediate. Il presidente Beppe Marotta ha cercato di accontentare subito Chivu per voltare ancora una volta pagina. Spuntano novità interessanti per il futuro in modo da tornare subito alla vittoria: ecco la doppia idea che sta preparando in vista del ritorno in campo dopo la sosta Nazionale.

Inter, due novità dal primo minuto: Chivu studia soluzioni

Saranno novità interessanti per cercare così di essere ancora protagonisti in questa stagione. Spuntano subito nuove idee di formazione per ambire a grandi palcoscenici: ecco la doppia soluzione da monitorare attentamente nei prossimi giorni.

Chivu potrebbe inserire subito dal primo minuto il difensore Akanji, arrivato a Milano soltanto nell’ultimo giorno di calciomercato. A centrocampo scalpita per una maglia da titolare anche Frattesi, che ha sposato ancora una volta il progetto dell’Inter. Pio Esposito, invece, dovrà ancora aspettare per il suo turno dal primo minuto: contro l’Udinese è subentrato soltanto nella ripresa con l’esordio in Serie A in maglia nerazzurra.

Saranno giorni intensi al centro sportivo dell’Inter per trovare subito la quadratura per nuove soluzioni immediate. L’Inter dovrà subito a conquistare i tre punti per accorciare subito su Napoli e Roma che continua a volare subito in campionato. Chivu dovrà sostituire alla grande Simone Inzaghi, ma siamo soltanto agli inizi per dare un giudizio già definitivo.