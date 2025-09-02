UFFICIALE, fuori dalla lista Champions: lascia subito l’Inter

Ufficiale anche la lista UEFA dell’Inter di Chivu per la prima fase della Champions League: un solo escluso per il nuovo allenatore nerazzurro

All’indomani della chiusura della sessione estiva di calciomercato, anche i club italiani hanno ufficializzato le liste UEFA per la partecipazione alla prima fase delle tre competizioni europee.

Anche l’Inter ha reso nota la lista di Cristian Chivu. Come annunciato dalla società nerazzurra, Pio Esposito sarà inserito nella Lista B, quella riservata ai giovani cresciuti nel vivaio del club. L’unico escluso è invece Palacios: il classe 2003, dopo il prestito al Monza, è di nuovo sul mercato ed ancora alla ricerca di una nuova sistemazione.

Dall’Arabia Saudita alla Turchia, infatti, sono diversi i mercati ancora aperti. In Arabia, ad esempio, la sessione estiva chiuderà ufficialmente il prossimo 11 settembre, il 12 in Turchia. Palacios non rientra nei piani di Chivu.

Inter, ufficiale la lista Champions: assente solo Palacios

Non ci sono altre sorprese nella lista UEFA di Chivu, con la presenza di tutti i nerazzurri della rosa 2025/26 compreso l’ultimo arrivato Akanji. Di seguito la lista completa diramata dall’Inter attraverso i propri canali ufficiali.

Portieri: Sommer, Martinez, Di Gennaro.

Difensori: Acerbi, Akanji, Bastoni, Bisseck, Carlos Augusto, Darmian, De Vrij, Dimarco, Dumfries.

Centrocampisti: Barella, Calhanoglu, Diouf, Frattesi, Luis Henrique, Mkhitaryan, Sucic, Zielinski.

Attaccanti: Bonny, Esposito, Lautaro Martinez, Thuram.