Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

UFFICIALE, fuori dalla lista Champions: lascia subito l’Inter

Foto dell'autore

Ufficiale anche la lista UEFA dell’Inter di Chivu per la prima fase della Champions League: un solo escluso per il nuovo allenatore nerazzurro

All’indomani della chiusura della sessione estiva di calciomercato, anche i club italiani hanno ufficializzato le liste UEFA per la partecipazione alla prima fase delle tre competizioni europee.

Chivu in panchina
Inter, ufficiale la lista UEFA di Cristian Chivu per la prima fase della Champions League 2025/26 (Foto LaPresse) – calciomercato.it

Anche l’Inter ha reso nota la lista di Cristian Chivu. Come annunciato dalla società nerazzurra, Pio Esposito sarà inserito nella Lista B, quella riservata ai giovani cresciuti nel vivaio del club. L’unico escluso è invece Palacios: il classe 2003, dopo il prestito al Monza, è di nuovo sul mercato ed ancora alla ricerca di una nuova sistemazione.

Dall’Arabia Saudita alla Turchia, infatti, sono diversi i mercati ancora aperti. In Arabia, ad esempio, la sessione estiva chiuderà ufficialmente il prossimo 11 settembre, il 12 in Turchia. Palacios non rientra nei piani di Chivu.

Inter, ufficiale la lista Champions: assente solo Palacios

Non ci sono altre sorprese nella lista UEFA di Chivu, con la presenza di tutti i nerazzurri della rosa 2025/26 compreso l’ultimo arrivato Akanji. Di seguito la lista completa diramata dall’Inter attraverso i propri canali ufficiali.

Akanji a Milano per iniziare la sua nuova avventura con la maglia dell’Inter (screenshot) – calciomercato.it

Portieri: Sommer, Martinez, Di Gennaro.

Difensori: Acerbi, Akanji, Bastoni, Bisseck, Carlos Augusto, Darmian, De Vrij, Dimarco, Dumfries.

Centrocampisti: Barella, Calhanoglu, Diouf, Frattesi, Luis Henrique, Mkhitaryan, Sucic, Zielinski.

Attaccanti: Bonny, Esposito, Lautaro Martinez, Thuram.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie