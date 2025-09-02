UFFICIALE la lista Champions del Napoli: Conte ne lascia a casa tre

Conte esclude tre azzurri: è ufficiale la lista UEFA per la prima fase della Champions League 2025/26.

Non si torna più indietro. E le regole UEFA sono rigide. Il Napoli, a differenza della lista Serie A dove l’unico escluso di lusso è Romelu Lukaku, deve fare a meno di tre giocatori che fanno parte stabilmente della rosa. Tre uomini che però potrebbero essere sfruttati nelle rotazioni in campionato con una maggior frequenza.

Per la partecipazione in Champions League, il Napoli ha comunicato all’UEFA la lista A, che deve rispettare alcuni criteri. Può essere composta da massimo 25 calciatori, di cui 8 “formati localmente” e non più di 4 “formati nella federazione”. Se una società ha meno di otto giocatori formati localmente nella propria rosa, il numero massimo di giocatori della Lista A viene ridotto di conseguenza.

Oltre alla lista A, i club dovranno inviare all’UEFA prima di ogni partita la lista B composta da un numero illimitato di giocatori nati dal 1 gennaio 2004, ritenuti idonei a giocare per il club interessato per un periodo ininterrotto dal 15° compleanno al momento della registrazione UEFA o per un totale di 3 anni consecutivi, con un prestito di un anno ad una squadra della stessa federazione per un periodo non superiore ad una stagione.

Le scelte di Antonio Conte per la lista A di Champions League

L’infortunio al retto femorale della coscia sinistra di Lukaku ha stravolto il mercato del Napoli degli ultimi 15 giorni. E infatti, Manna e Conte hanno dovuto rimediare andando a rinforzare il pacchetto offensivo, con l’acquisto di Rasmus Hojlund. Il danese per la Serie A conta come under, non occupa slot. Per la Champions, invece, è stato inserito nella lista A e prende il posto di Romelu Lukaku, escluso dalla fase a campionato del torneo.

Il mister ha dovuto anche compiere altri due tagli importanti in difesa. Non giocherà in Champions League Marianucci. Preferita l’esperienza di Juan Jesus. E resta fuori dalle competizioni internazionali anche Mazzocchi: Conte ha preferito la duttilità di Spinazzola. Questi tagli consentono l’inserimento, tra gli altri, di Elijf Elmas acquistato nel finale di mercato per rinforzare il centrocampo.

Se il Napoli supererà la fase a campionato, prima della fase a eliminazione diretta, sarà possibile modificare la lista A e inserire un massimo di 3 nuovi giocatori entro il 5 febbraio. Vedremo se Lukaku rientrerà per quella data e a quale giocatore toglierà il posto.