Endrick in Serie A: contatti in corso, è il primo colpo di gennaio

Il brasiliano continua a non essere al centro del progetto del Real Madrid. E il suo ‘sbarco’ in Italia nel corso dei prossimi mesi è sempre più probabile

Il calciomercato è finito ormai da qualche ora, ma lo sguardo di molti club è già rivolto a gennaio. L’obiettivo è quello di riuscire ad individuare i rinforzi giusti per andare a rendere la rosa completa e uno dei giocatori che potrebbe sbarcare in Serie A nel corso del calciomercato invernale è proprio Endrick. Il brasiliano ha rifiutato ogni proposta fino ad oggi ribadendo la sua volontà di giocarsi le proprie carte con il Real Madrid. Ma dalla Spagna sono certi che fra qualche mese la situazione è destinata a cambiare visto che lo spazio sarà poco.

Per questo motivo, secondo le informazioni di fichajes.net, alcune squadre avrebbero iniziato sin da ora ad avere dei contatti con il Real Madrid per il prestito di Endrick. La volontà è quella di chiudere il prestito magari già prima dell’inizio del calciomercato invernale per portare il calciatore ad essere uno dei primi affari di gennaio.

Calciomercato: Endrick in Italia, con chi firma

Al momento la certezza che arriva dalla Spagna è la cessione in prestito di Endrick. Il calciatore brasiliano non rientra nei piani del Real Madrid e per questo motivo il club spagnolo è pronto a valutare una sua partenza temporanea per consentire allo stesso calciatore di trovare maggiore spazio e naturalmente dimostrare le sue qualità. Per adesso siamo comunque nel campo delle ipotesi visto che la strada per il calciomercato invernale è molto lunga.

Ma la concorrenza è importante e per questo motivo i club si stanno muovendo in anticipo con il Real Madrid per trovare l’accordo con i Blancos e anticipare le altre squadre. Una delle compagini che potrebbe muoversi per Endrick in ottica calciomercato invernale è l’Inter. I nerazzurri sono alla ricerca di un attaccante e il verdeoro rappresenta sicuramente una possibilità da tenere in considerazione visto il prestito.

Per adesso siamo comunque nel campo delle ipotesi. Endrick durante il calciomercato invernale lascerà il Real Madrid e l’Inter rappresenta una occasione importante per i nerazzurri. Vedremo se il club di viale della Liberazione si muoverà in modo concreto per andare a strappare il calciatore alla concorrenza.

Mercato: l’Inter pensa a Endrick?

Per il momento l’Inter pensa a questa parte di stagione e non ha alcuna intenzione di proiettarsi troppo in là. Ma di certo in viale della Liberazione si stanno facendo dei ragionamenti su come muoversi in entrata e il nome di Endrick è sicuramente da tenere in considerazione.

Il Real Madrid è disposto a cederlo in prestito nel corso del calciomercato invernale. Una possibilità è quella di andare a bussare alla porta dell’Inter e vedremo cosa succederà nel corso dei prossimi giorni.