Serie A: blitz per Endrick, l’annuncio dalla Spagna

Il brasiliano sembra essere in partenza del Real Madrid e una squadra italiana si sarebbe mossa in modo concreto per il classe 2006

Il futuro di Endrick è ancora tutto da scrivere. Dalla Spagna si rincorrono voci contrastanti e bisognerà attendere i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro. L’esplosione di Gonzalo Garcia sembra ridurre lo spazio ancora di più per il brasiliano e una sua partenza nel corso di questo calciomercato non è da escludere. Naturalmente l’ultima parola spetterà direttamente a Xabi Alonso e ai Blancos. Resta comunque una pista da seguire con attenzione.

Secondo le informazioni di Don Balon, un club di Serie A avrebbe fatto un tentativo per strappare Endrick al Real Madrid. L’offerta avanzata si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro. Una proposta che i Blancos hanno rimandato al mittente visto che l’intenzione degli spagnoli al momento è quella di un prestito o di una cifra intorno ai 40. Ma il futuro è ancora tutto da scrivere e un nuovo tentativo non è da escludere.

Calciomercato: Endrick in Serie A, una big ci prova

È stata una stagione non facile per Endrick. Il poco spazio trovato con Ancelotti non ha permesso al brasiliano di dimostrare le proprie qualità. La speranza era quella di avere una esperienza differenza con Xabi Alonso, ma le premesse non sono positive visto che il classe 2006 è indietro nelle gerarchie. Per il momento la sua intenzione è quella di restare in Spagna anche se il minutaggio ridotto lo potrebbero portare a cambiare idea.

E dalla Spagna confermano un interesse del Milan nei confronti di Endrick. Addirittura il club rossonero avrebbe avanzato una proposta al Real Madrid di 20 milioni di euro per strappare il calciatore agli spagnoli. Una proposta rimandata al mittente. I Blancos vorrebbero cedere il brasiliano in prestito o almeno per il doppio. Vedremo se Tare deciderà di fare un sacrificio economico importante oppure proverà una formula differente per chiudere una operazione di calciomercato importante.

Il Real Madrid potrebbe aprire anche ad un prestito magari con diritto o obbligo di riscatto per Endrick. Al momento il Milan sta facendo dei ragionamenti del caso e presto saranno sciolte le riserve. Il brasiliano è un obiettivo di Tare e dei rossoneri. Il primo approccio non è andato a buon fine. Vedremo se ci sarà un ulteriore tentativo per capire eventualmente la reale fattibilità di una operazione di calciomercato che regalerebbe un calciatore di assoluto livello ad Allegri.