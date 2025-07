Endrick in Serie A: decisione presa, l’annuncio dalla Spagna

Il talento brasiliano continua ad essere ai margini del Real Madrid e un suo trasferimento in Italia è da tenere in considerazione. I dettagli

Il Mondiale per Club per il Real Madrid continua e questo porta a rinviare un po’ le decisioni sul futuro dei giocatori. Fra i possibili partenti c’è anche Endrick. Il brasiliano, nonostante sia uno dei talenti più importanti a livello mondiale, non ha mai trovato lo spazio sperato e una sua partenza nel corso del calciomercato estivo non è da escludere. Per lui si è parlato anche della possibilità di un approdo in Serie A ed ora ci ci sono degli aggiornamenti importanti.

Secondo quanto riferito durante una trasmissione su Chiringuito TV, Endrick avrebbe preso una decisione molto importante sul suo possibile trasferimento in Serie A nel prossimo calciomercato. Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni del caso. Le situazioni in futuro possono cambiare, ma bisognerà attendere ancora un po’ prima di avere un quadro più chiaro.

Calciomercato: Endrick in Italia, le ultime

Il futuro di Endrick è ancora tutto da scrivere. Il fatto di non trovare spazio con il Real Madrid lo potrebbe portare a ragionare sulla possibilità di lasciare il Real Madrid per magari trovare una continuità. Per il momento nessuna decisione è definitiva e quindi bisognerà attendere le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro della situazione.

Intanto, secondo le informazioni, che arrivano dal Chiringuito TV, la posizione di Real Madrid ed Endrick sono completamente differenti. La Juventus ci sta pensando e i Blancos sono aperti ad un trasferimento in prestito in questo calciomercato. Resta da convincere il giocatore. Il brasiliano, infatti, vorrebbe giocarsi le proprie carte alla corte di Xabi Alonso e bisognerà attendere le prossime settimane per avere un quadro più chiaro anche sul futuro del giocare.

La Juventus non molla la pista che porta a Endrick in questo calciomercato e gioca sul fatto che il Real Madrid ha intenzione di cedere il giocatore per dargli continuità. E il brasiliano dovrà dare il suo assenso per chiudere una operazione molto importante per entrambe le compagini.

Mercato: la Juventus non molla Endrick

La Juventus non molla la pista Endrick per il calciomercato estivo e quindi ora si attende che il brasiliano prenda la decisione sul suo futuro.

Naturalmente il Real Madrid ha aperto al trasferimento e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio come si evolverà la situazione.