Endrick in Serie A: via libera al prestito, il brasiliano dice sì

Il futuro del giocatore brasiliano potrebbe essere nel nostro campionato. A sorpresa c’è stata una apertura da parte del diretto interessato

Il Real Madrid si appresta a cambiare allenatore, ma potrebbe presto anche rivoluzionare la rosa. Fra i giocatori che rischiano di lasciare la Spagna c’è anche Endrick. Secondo le informazioni di Konur, il brasiliano sarebbe pronto a chiedere la cessione in prestito se non dovesse trovare lo spazio che spera. Una situazione di calciomercato che in Serie A viene seguita con attenzione considerato che il calciatore piace davvero tanto a diversi club.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni. Il Real Madrid scioglierà solamente i dubbi dopo la scelta del nuovo allenatore. Il tecnico sarà quasi certamente Xabi Alonso. Lo spagnolo, una volta sbarcato nella capitale iberica, dovrà fare scelte importanti per il prossimo futuro e il calciomercato estivo potrebbe essere quella dell’addio di Endrick. Il brasiliano spera di poter alzare ancora di più il minutaggio e quindi vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.

Calciomercato: Endrick in Italia, con chi firma

Il futuro di Endrick è tutto da scrivere. Il Real Madrid ha sempre chiuso alla possibilità di un trasferimento del giocatore, ma per il momento non c’è assolutamente una condivisione di idee con il brasiliano. Il talento verdeoro spinge per trasferirsi con l’obiettivo di trovare uno spazio maggiore. La decisione sarà presa solamente dopo il confronto con il nuovo tecnico e anche il Mondiale per Club, la vera priorità di questa stagione.

Naturalmente per adesso la situazione Endrick viene vagliata da diverse squadre in Serie A. La Juventus lo ha inserito in lista ormai da diverso tempo e potrebbe essere una opzione di calciomercato da seguire con attenzione. Per il momento siamo comunque nel campo delle ipotesi visto che da parte del Real Madrid non c’è stata nessuna apertura per quanto riguarda i Blancos sul brasiliano.

Endrick è pronto a spingere per una cessione anche in prestito e la Juventus potrebbe approfittare di questa occasione di calciomercato per chiudere un colpo importante e regalare al tecnico uno dei talenti a livello mondiale. Attenzione anche a Milan ed Inter, altre squadre da tempo sulle tracce del brasiliano. Per il momento le priorità di tutti sono altre. Poi da luglio si guarderà con attenzione al futuro e il suo approdo in Serie A non è da escludere.