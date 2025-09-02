Vlahovic a zero: firma con un’altra big, beffa Milan

Dusan Vlahovic non vede l’ora di tornare protagonista altrove. Dopo i due gol in Serie A, ecco la grande occasione a zero: le ultime da Milano

Il calciomercato non dorme mai sogni tranquilli. Soltanto poche ore è terminata la sessione estiva, ma subito si pensa al futuro con novità interessanti. Può firmare subito con un’altra big italiana anticipando subito il Milan: ecco l’idea a sorpresa per continuare a sognare in grande.

Una nuova occasione di calciomercato per conoscere il futuro di Dusan Vlahovic. Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio da Milano per un intreccio a sorpresa per sognare in grande. Il contratto dell’attaccante dello Juventus è in scadenza nel giugno 2026: ecco la novità assoluta per il nuovo affare a zero. Saranno ore intense per continuare il percorso di crescita lontano da Torino: già in estate è stato vicinissimo all’addio, ma tutto può cambiare nei prossimi giorni.

Calciomercato, nuovo intreccio per Vlahovic: l’occasione a zero

Tutto può cambiare nelle prossime ore per scoprire da vicino la sua prossima destinazione. Ecco le ultime da Milano per la nuova idea a sorpresa: l’affare in vista del futuro.

Come svelato da SportMediaset, Dusan Vlahovic è pronto a lasciare subito la Juventus a parametro zero già con un accordo a febbraio. L’Inter potrebbe entrare in corsa in caso di addio di uno tra Lautaro e Thuram beffando così ancora una volta il Milan, che ha seguito a lungo l’attaccante serbo.

Una nuova rivoluzione per quanto riguarda il futuro del bianconero: una mossa strategica per arrivare subito alla firma a febbraio. Può accordarsi con una nuova big italiana per iniziare con entusiasmo la prossima destinazione. La stagione è partita subito alla grande per l’attaccante serbo della Juventus, autore di gol decisivi in maglia bianconera. Il suo valore è tornato a crescere nelle ultime settimane, ma non c’è soltanto il Milan sulle sue tracce: occhio anche al presidente Beppe Marotta che potrebbe fiutare l’affare a zero.