Vlahovic e l’addio alla Juve: accordo a zero con la grande rivale

Scelta fatta per il futuro del bomber serbo in scadenza di contratto coi bianconeri

Alla fine Vlahovic è rimasto alla Juventus. I bianconeri non sono riusciti nell’impresa, perché di impresa si sarebbe trattato, di piazzarlo altrove liberandosi del super ingaggio (12 milioni netti) ed evitando di perderlo a zero tra meno di un anno. Perché così la storia è destinata a concludersi, a meno di clamorosi colpi di scena, ovvero di un rinnovo oggi impossibile.

Nonostante chieda tanto, tra stipendio e commissioni, il bomber serbo sarà uno degli oggetti del desiderio delle prossime sessioni di calciomercato. In particolare di quella della prossima estate, quando appunto sarà ingaggiabile gratis.

Ai propri utenti X, Calciomercato.it ha chiesto “Quale Big di Serie A dovrebbe fare di tutti per assicurarselo a parametro zero?”. Quattro le opzioni messe sul tavolo: la meno votata di tutte è stata quella rappresentata dal Napoli, che ha preso appena il 9,9%. È stata una sfida a due, invece. per il secondo posto: Inter contro Roma, coi giallorossi che l’hanno spuntata per un risicato 0,2%.

Vlahovic gratis al Milan

A vincere il sondaggio X di Calciomercato.it, anzi a stravincerlo è stato il Milan.

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 🔥#Vlahovic resta alla #Juve in scadenza di contratto a giugno 2026! Quale Big di #SerieA dovrebbe fare di tutti per assicurarselo a parametro zero❓ — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 1, 2025

Per il 43% dei nostri utenti, è il club rossonero – quello che quest’estate si è mosso più concretamente per lui – che dovrebbe fare di tutto per mettere le mani sul cartellino del classe 2000, che ha iniziato alla grande la stagione con 2 gol nelle prime due giornate di Serie A.