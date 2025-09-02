Serie A: il mercato non è finito, prendono il campione del mondo

Il gong del calciomercato è suonato da oltre 24 ore, ma c’è sempre la possibilità di intervenire sulla lista degli svincolati e attenzione ad una novità importante

È stata una sessione di calciomercato non sicuramente facile per molte le squadre. Le mancate cessioni non hanno permesso di fare gli interventi previsti e diversi club stanno iniziando a guardare con attenzione alla lista degli svincolati. Ci sono alcuni giocatori che possono consentire al tecnico di avere a disposizione tanta qualità oltre che naturalmente esperienza e, quindi, sono in corso le valutazioni in corso per capire se intervenire.

Quindi attenzione alla possibilità da parte di un club di Serie A di andare a prendere il campione del mondo. Come riferito da L’Equipe, la volontà del calciatore è quella di ritornare in campo con il suo infortunio che ormai fa parte del passato. E quindi per lui le prossime ore potrebbero rappresentare una soluzione di calciomercato da tenere presente.

Calciomercato: il campione del mondo in Serie A, i dettagli

La chiusura del calciomercato sta portando le squadre a valutare con attenzionare se intervenire sugli svincolati. La sosta per le nazionali concede tempo e quindi non c’è alcuna fretta. Ma di certo è da considerare la possibilità di intervenire per consentire al tecnico di avere una sorta di aiuto molto importante in un reparto davvero molto complicato come quello della difesa.

Dalla Francia confermano la volontà di Umtiti di ritornare in campo e il difensore francese starebbe valutando diverse opportunità sia europee che americane. Il difensore campione del mondo ha smaltito il suo infortunio al ginocchio e rappresenta una opportunità di calciomercato importante per diverse squadre come per esempio il Milan o magari la Fiorentina. I rossoneri sono alla ricerca di un centrale di esperienza e il transalpino, se ci saranno le giuste garanzie fisiche, consentirebbe di alzare la qualità.

Per il momento Umtiti si è preso del tempo per capire meglio la sua condizione. Se il ginocchio darà le giuste garanzie, allora il suo entourage si muoverà per individuare una soluzione. E non è da escludere che lo possano offrire al Milan proprio per l’assenza di un centrale di esperienza, vero obiettivo della fase finale di calciomercato.

Mercato: ipotesi Umtiti per il Milan?

Ad oggi non c’è una trattativa concreta fra il Milan e Umtiti. Il francese si è preso ancora del tempo per decidere se magari appendere gli scarpini al chiodo. Ma la sua volontà è sicuramente molto chiara: continuare visto che il ginocchio fino ad oggi ha dato le garanzie sperate.

E, in caso di una scelta simile, Umtiti potrebbe andare a sondare il terreno con il Milan per capire eventualmente la possibilità di andare a chiudere questa operazione di calciomercato nonostante la sessione sia chiusa.