Caos Milan, Tare nella bufera: “Licenziamento”

Il direttore sportivo del Milan nell’occhio del ciclone per alcune scelte: scoppia la bufera in casa rossonera

Sono stati giorni movimentati in casa Milan per quel che concerne soprattutto il calciomercato. Il club rossonero, al netto della convincente vittoria al Via del Mare contro il Lecce di Di Francesco, continua a tenere sulle spine i suoi tifosi.

Caos Milan, Tare nella bufera: “Roba da licenziamento” (LaPresse) – Calciomercato.it

Una strategia di mercato che ha più volte fatto storcere il naso, per dei repentini – spesso poco comprensibili – cambi di direzione, soprattutto per quel che riguarda l’attacco. Mentre si cercava una punta fisica, che potesse affiancare o sostituire Gimenez, è arrivato quasi dal nulla Christopher Nkunku, sfortunatissimo talento che il Chelsea – accostato pure all’Inter – ha deciso di lasciar partire in una manciata di ore in direzione Milanello, per una cifra di poco superiore ai 40 milioni tra parte fissa e bonus. Una scelta che, comunque, potrebbe risultare preziosa alla lunga per Massimiliano Allegri. Il doppio binario, che più di una volta ha viaggiato a ritmi diversi, rappresentato da Tare e Furlani in vista delle ultime ore deve correre ai ripari, per completare una rosa che in questo momento completa non è.

Da qui, da una pianificazione non poi così lineare parte il malumore, il malcontento dei tifosi del Milan. Perché la programmazione, pur essendo evidente, è spesso risultata caotica, quasi schizofrenica nelle scelte tecnico-tattiche per far felice Allegri. E così i tifosi rossoneri si sono scatenati su ‘X’ per commentare quello che è stato soprattutto l’operato del neo direttore sportivo.

Milan, Tare distrutto: tifosi in rivolta

Per Igli Tare sono state settimane intense, a tratti difficili. Il ds del Milan è dunque finito al centro di un’aspra critica da parte dei sostenitori rossoneri, tanto per alcune scelte di mercato quanto per il modo di comunicarle davanti ai media.

Milan, Tare distrutto: tifosi in rivolta (Ansafoto) – Calciomercato.it

Tare deve rendere conto del disastro che ha combinato (o che hanno fatto sì che combinasse). Non esiste che un ds che non copre le richieste fondamentali di un allenatore possa rimanere al proprio posto”. Scrive un tifoso evidentemente arrabbiatissimo nei confronti del dirigente albanese. Prima di aggiungere: “Roba da licenziamento”.

Ci si aspettava evidentemente tanto dall’ex Lazio, con le enormi ambizioni dei tifosi rossoneri speranzosi di rivedere il Milan nuovamente splendere anche in sede di mercato, con colpi da capogiro. Spero che Tare si dimetta o venga licenziato se il mercato finisse così”, scrive un altro tifoso evidentemente deluso dal dirigente rossonero.

Nonostante le tante operazioni chiuse nelle ultime ore di calciomercato, dunque, soprattutto i continui tira e molla sul fronte offensivo hanno destato più di un malumore tra la tifoseria rossonera.

