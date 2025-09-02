Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Milan, infortunio in Nazionale: annuncio del CT

Foto dell'autore

Questa prima sosta della stagione è cominciata come peggio non poteva per il Milan di Max Allegri, con un infortunio.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione delle prossime sfide della Nazionale, infatti, il commissario tecnico ha lanciato l’allarme annunciando le condizioni tutt’altro che ottimali del calciatore rossonero, alle prese con i soliti problemi fisici che gli hanno caratterizzato, in negativo, la carriera. La speranza è che ovviamente possa trattarsi di una sciocchezza, anche perché il suo nome è al centro di alcune voci di mercato, ma solo gli esami ai quali verrà sottoposto nelle prossime ore potranno fare chiarezza sulla sua situazione.

Ismael Bennacer
Milan, infortunio in Nazionale (LaPresse) – calciomercato.it

Altro infortunio nel Milan, annuncio del CT

Dopo Rafael Leao nel Milan si è fermato per infortunio anche un altro calciatore, che per fortuna di Max Allegri non è uno degli imprescindibili di questo nuovo corso. Eppure, nonostante questo, quello subito dal rossonero è un problema tutt’altro che da sottovalutare, anche perché c’è il serio rischio che possa rimanere fermo più di quanto effettivamente si potesse immaginare.

La speranza, comunque, è si tratti di una sciocchezza che non gli permetterà di scendere in campo con la Nazionale nel corso di questa sosta, ma l’annuncio del CT nella conferenza stampa di presentazione delle prossime sfide della sua squadra non fanno ben sperare, anzi, attivano un campanello d’allarme rumoroso che potrebbe avere conseguenze nel calciomercato.

Il CT Pektovic ha dunque spiegato la motivazione dietro la mancata convocazione di Ismael Bennacer per i prossimi impegni con l’Algeria. Il calciatore del Milan è infatti alle prese con gli ennesimi fastidi fisici delle ultime stagioni, gli stessi che difatti hanno caratterizzato in negato la sua esperienza in rossonero, terminata lo scorso inverno con il trasferimento al Marsiglia.

L’infortunio fa saltare tutto: Milan furioso

Il Milan il suo l’ha fatto, mettendolo nelle condizioni di potersi allenare e rimanere in forma in vista di una chiamata di qualche altre squadra. E c’è da dire che anche Bennacer ha fatto lo stesso, infortunandosi con Milan Futuro. 

Ismael Bennacer
Bennacer ko, a rischio il trasferimento in Turchia (LaPresse) – calciomercato.it

In effetti di lui non si parlava da un po’, motivo per il quale ci ha pensato il CT Pektovic svelando anche che il centrocampista algerino è attualmente fermo per infortunio. Questo potrebbe far clamorosamente saltare il suo trasferimento in Turchia, al Trabzonspor, l’unica squadra che l’ha veramente cercato in questo calciomercato al di fuori del Marsiglia. La sensazione, però, è che al club di Trebisonda poco interessa delle sue attuali condizioni fisiche, in quanto starebbe comunque spingendo per Bennacer. Il Milan può dunque tirare un sospiro di sollievo, anche se sarebbe meglio farlo a giochi fatti. Staremo a vedere.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie