Milan, infortunio in Nazionale: annuncio del CT

Questa prima sosta della stagione è cominciata come peggio non poteva per il Milan di Max Allegri, con un infortunio.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione delle prossime sfide della Nazionale, infatti, il commissario tecnico ha lanciato l’allarme annunciando le condizioni tutt’altro che ottimali del calciatore rossonero, alle prese con i soliti problemi fisici che gli hanno caratterizzato, in negativo, la carriera. La speranza è che ovviamente possa trattarsi di una sciocchezza, anche perché il suo nome è al centro di alcune voci di mercato, ma solo gli esami ai quali verrà sottoposto nelle prossime ore potranno fare chiarezza sulla sua situazione.

Altro infortunio nel Milan, annuncio del CT

Dopo Rafael Leao nel Milan si è fermato per infortunio anche un altro calciatore, che per fortuna di Max Allegri non è uno degli imprescindibili di questo nuovo corso. Eppure, nonostante questo, quello subito dal rossonero è un problema tutt’altro che da sottovalutare, anche perché c’è il serio rischio che possa rimanere fermo più di quanto effettivamente si potesse immaginare.

La speranza, comunque, è si tratti di una sciocchezza che non gli permetterà di scendere in campo con la Nazionale nel corso di questa sosta, ma l’annuncio del CT nella conferenza stampa di presentazione delle prossime sfide della sua squadra non fanno ben sperare, anzi, attivano un campanello d’allarme rumoroso che potrebbe avere conseguenze nel calciomercato.

Il CT Pektovic ha dunque spiegato la motivazione dietro la mancata convocazione di Ismael Bennacer per i prossimi impegni con l’Algeria. Il calciatore del Milan è infatti alle prese con gli ennesimi fastidi fisici delle ultime stagioni, gli stessi che difatti hanno caratterizzato in negato la sua esperienza in rossonero, terminata lo scorso inverno con il trasferimento al Marsiglia.

L’infortunio fa saltare tutto: Milan furioso

Il Milan il suo l’ha fatto, mettendolo nelle condizioni di potersi allenare e rimanere in forma in vista di una chiamata di qualche altre squadra. E c’è da dire che anche Bennacer ha fatto lo stesso, infortunandosi con Milan Futuro.

In effetti di lui non si parlava da un po’, motivo per il quale ci ha pensato il CT Pektovic svelando anche che il centrocampista algerino è attualmente fermo per infortunio. Questo potrebbe far clamorosamente saltare il suo trasferimento in Turchia, al Trabzonspor, l’unica squadra che l’ha veramente cercato in questo calciomercato al di fuori del Marsiglia. La sensazione, però, è che al club di Trebisonda poco interessa delle sue attuali condizioni fisiche, in quanto starebbe comunque spingendo per Bennacer. Il Milan può dunque tirare un sospiro di sollievo, anche se sarebbe meglio farlo a giochi fatti. Staremo a vedere.