Juve, Tudor cambia modulo: due esclusioni eccellenti

Foto dell'autore

La Juve ha concluso il suo mercato e gli ultimi innesti consentono ad Igor Tudor di poter cambiare modulo. Sono pronte, in tal senso, due esclusioni eccellenti per valorizzare, però, altrettanti calciatori. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Per i bianconeri le novità sono state significative nelle ultime ore di calciomercato, con Comolli che ha piazzato un doppio colpo da capogiro e, per di più, anche inaspettato. Sono arrivati, infatti, Openda e Zhegrova a completare un reparto offensivo da urlo e tra i più completi di tutta la Serie A. Visto che può contare, oltre al belga, altri due centravanti da capogiro come Vlahovic e Jonathan David ed una batteria di esterni tutta qualità, come per l’appunto il kosovaro, Yildiz e Conceicao. Starà, ovviamente, ad Igor Tudor trovare la quadra migliore.

Tudor in panchina
Juve, nuovo modulo per Tudor? Il tecnico ci pensa, due esclusioni eccellenti

Fino a questo momento il croato si è affidato a quello che è il suo modulo di riferimento, vale a dire il 3-4-2-1, scegliendo dal primo minuto come terminale offensivo sempre David. Con Vlahovic che, però, nonostante abbia giocato sempre da subentrante, ha già trovato due reti. Adesso, però, dopo questi ultimi due movimenti di primo piano, la Juve potrebbe risistemarsi anche dal punto di vista tattico. Indossando un nuovo abito. Almeno in alcune partite. E questo implicherebbe una duplice esclusione eccellente. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Juve, Tudor pronto a cambiare: nuovo abito per i bianconeri?

Far coesistere tanta qualità non sarà facile per Igor Tudor, che però è consapevole del fatto che ci sono tanti impegni all’orizzonte ed avere più soluzioni può dare sicuramente imprevedibilità. Arrivano, da questo punto di vista, delle importanti novità da parte della Gazzetta dello Sport. A quanto pare, infatti, è in campo l’ipotesi di un passaggio per la Juve al 3-5-2. Con Dusan Vlahovic in coppia in avanti con uno tra Jonathan David e Lois Openda, la cui duttilità può essere una soluzione di primo piano.

Jonathan David esulta
Juve, Tudor pronto a cambiare: nuovo abito per i bianconeri?

Con questa soluzione ad essere sacrificati, però, sarebbero sacrificati sicuramente Yildiz e Conceicao, oltre al nuovo arrivato Zhegrova. Sarebbe sicuramente una scelta forte e potenzialmente impopolare, ma potrebbe servire soprattutto quando c’è da sfruttare la presenza in area di David e di Vlahovic più che l’imprevedibilità nei dribbling degli esterni.

Con questa soluzione, inoltre, potrebbe ritrovare spazio anche Teun Koopmeiners, che fino a questo momento è sempre partito dalla panchina. Nel futuro di Vlahovic potrebbe esserci il Milan a zero, ma nel presente la Juve può beneficiare del suo senso del gol.

