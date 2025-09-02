Inter, un altro Big finisce nel mirino: “Raccapricciante, l’atteggiamento è osceno”

Anche un titolarissimo al centro delle critiche dopo Inter-Udinese: le dichiarazioni che fanno discutere dopo la pesante sconfitta di San Siro

L’Inter di Cristian Chivu si lecca le ferite dopo il primo ko stagionale in Serie A, arrivato alla seconda giornata e dopo il roboante 5-0 dell’esordio contro il Torino. La prima conseguenza è stata l’arrivo di un nuovo difensore nell’ultimo giorno di mercato: Akanji dal Manchester City ha preso il posto di Pavard.

A due giorni da Inter-Udinese, però, continua a far discutere la prestazione dei nerazzurri. Anche big e titolarissimi sono al centro delle critiche. Dumfries, ad esempio, nonostante il gol è finito nel mirino per la sua prova difensiva, con il calcio di rigore causato che ha di fatto cambiato la partita del Meazza.

Intervenuto a ‘Pressing’, sui canali ‘Mediaset’, il telecronista Riccardo Trevisani ha tuonato: “Rigore? Ci si può andare in un’altra maniera contro l’avversario, Dumfries non sta guardando niente né palla né avversario. Se mi dite che questo è un difensore concentrato, secondo me parliamo di un’altra cosa. Sono rigori brutti da dare, ma se stai col braccio come un airone è facile che non sai cosa sta succedendo, vieni colpito e danno rigore. Dumfries ha difeso in una maniera raccapricciante. L’atteggiamento difensivo di Dumfries è osceno, pessimo. Vi sembra concentrato? Non lo è, punto, rigore”.

Trevisani: “L’Inter pensava di vincere 5-0 anche contro l’Udinese”

“L’Inter ha cominciato sull’onda lunga di Inter-Torino, ha pensato di vincere 5-0, l’episodio Dumfries ha stravolto la partita e non ha più trovato le stesse energie del Torino“, ha proseguito il giornalista.

“Fino all’anno scorso si diceva: se quando perdi provi a mettere dentro più attaccanti, ‘fai i cambi, Simone Inzaghi non fa mai i cambi’. – conclude Trevisani – Oggi è entrata la terza e la quarta punta e l’Inter non ha rimontato, non ci sono soluzioni magiche”. Sono settimane già delicate in casa Inter in vista del Derby d’Italia della ripresa da disputare in casa della Juventus.