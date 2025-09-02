Il mercato della Juve non è finito: ecco l’ultima cessione per Tudor

C’è ancora un’ultima operazione in ballo per la Juventus dopo il gong del mercato estivo: tutti i dettagli

Juventus scatenata nel rush finale del mercato, specialmente nel reparto offensivo. Non solo Zhegrova per Tudor, con Comolli che ha regalato anche Openda al tecnico bianconero.

Ultime ore frenetiche alla Continassa: mentre Zhegrova iniziava le visite J-Medical, Openda sbarcava a Milano prima di raggiungere Torino e iniziare la sua avventura con la ‘Vecchia Signora’. Il Dg Comolli aveva bloccato il belga e ha chiuso in poco tempo con il Lipsia dopo la fumata nera per Kolo Muani.

Niente da fare infatti per il ritorno dell’attaccante francese, a lungo inseguito dalla Juve: alla fine non si è trovato l’accordo con il Paris Saint-Germain, con l’ex Eintracht Francoforte che si è accasato in Premier League nella fila del Tottenham con la formula del prestito.

Calciomercato Juventus, Milik in uscita: la nuova destinazione

La Juventus così ha virato su Openda, arricchendo con l’ormai ex punta del Lipsia e appunto Zhegrovia il reparto offensivo di Tudor.

L’allenatore croato potrà contare inoltre anche su Vlahovic, rimasto a Torino nonostante la volontà della dirigenza nell’arco di tutta l’estate di trovare una sistemazione per il serbo e scongiurare così un addio a parametro zero nel 2026. Da capire adesso se si potrà riaprire il fronte rinnovo per l’ex Fiorentina, decisivo domenica scorsa contro il Genoa.

Comolli è riuscito così a rinforzare adeguatamente l’attacco e accontentare Tudor, che adesso avrà diverse soluzioni per gestire il settore avanzato della ‘Vecchia Signora’. Se Vlahovic per il momento resterà alla Continassa, diversa potrebbe essere invece la situazione di Arkadiusz Milik. Il polacco è ancora fermo per infortunio e nei mesi scorsi ha rinovato fino al 2027 per spalmare l’ingaggio. Occhio quindi ai paesi dove il mercato sarà ancora aperto nei prossimi giorni come Arabia Saudita, Turchia e Grecia.

Milik ha ricevuto dei sondaggi di recente da alcuni club turchi, con la Juve che lascerebbe partire anche in prestito il giocatore per risparmiare così sull’ingaggio da oltre 5 milioni lordi a stagione.