Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Il mercato della Juve non è finito: ecco l’ultima cessione per Tudor

Foto dell'autore

C’è ancora un’ultima operazione in ballo per la Juventus dopo il gong del mercato estivo: tutti i dettagli

Juventus scatenata nel rush finale del mercato, specialmente nel reparto offensivo. Non solo Zhegrova per Tudor, con Comolli che ha regalato anche Openda al tecnico bianconero.

Tudor, le ultime sul mercato della Juve
Igor Tudor (LaPresse) – Calciomercato.it

Ultime ore frenetiche alla Continassa: mentre Zhegrova iniziava le visite J-Medical, Openda sbarcava a Milano prima di raggiungere Torino e iniziare la sua avventura con la ‘Vecchia Signora’. Il Dg Comolli aveva bloccato il belga e ha chiuso in poco tempo con il Lipsia dopo la fumata nera per Kolo Muani.

Niente da fare infatti per il ritorno dell’attaccante francese, a lungo inseguito dalla Juve: alla fine non si è trovato l’accordo con il Paris Saint-Germain, con l’ex Eintracht Francoforte che si è accasato in Premier League nella fila del Tottenham con la formula del prestito.

Calciomercato Juventus, Milik in uscita: la nuova destinazione

La Juventus così ha virato su Openda, arricchendo con l’ormai ex punta del Lipsia e appunto Zhegrovia il reparto offensivo di Tudor.

L’allenatore croato potrà contare inoltre anche su Vlahovic, rimasto a Torino nonostante la volontà della dirigenza nell’arco di tutta l’estate di trovare una sistemazione per il serbo e scongiurare così un addio a parametro zero nel 2026. Da capire adesso se si potrà riaprire il fronte rinnovo per l’ex Fiorentina, decisivo domenica scorsa contro il Genoa. 

Arkadiusz Milik rinnova con la Juventus
Arkadiusz Milik (LaPresse) – Calciomercato.it

Comolli è riuscito così a rinforzare adeguatamente l’attacco e accontentare Tudor, che adesso avrà diverse soluzioni per gestire il settore avanzato della ‘Vecchia Signora’. Se Vlahovic per il momento resterà alla Continassa, diversa potrebbe essere invece la situazione di Arkadiusz Milik. Il polacco è ancora fermo per infortunio e nei mesi scorsi ha rinovato fino al 2027 per spalmare l’ingaggio. Occhio quindi ai paesi dove il mercato sarà ancora aperto nei prossimi giorni come Arabia Saudita, Turchia e Grecia.

Milik ha ricevuto dei sondaggi di recente da alcuni club turchi, con la Juve che lascerebbe partire anche in prestito il giocatore per risparmiare così sull’ingaggio da oltre 5 milioni lordi a stagione.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie