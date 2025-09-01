Napoli, mercato da Re: De Bruyne la ciliegina, ma a gennaio è previsto un nuovo colpo | CM.IT

De Bruyne la ciliegina di un mercato quasi da 10, ma il Napoli avrebbe voluto fare altri due colpi: un obiettivo è solo rimandato a gennaio

Il protagonista indiscusso del mercato estivo di Serie A è stato indubbiamente il Napoli, nonostante gli ultimi colpi ad effetto della Juventus. Il club azzurro è andato dritto per la sua strada, portando a casa i suoi obiettivi. Solo l’infortunio di Lukaku ha cambiato un po’ la strategia di Manna e Conte, che sono intervenuti senza indugi con un colpo importante come Rasmus Hojlund.

Nove acquisti. Da De Bruyne, il primo affare completato dell’estate, ma anche la ciliegina su una torta che apparentemente sembra fatta benissimo. Fino a Hojlund e Elmas, esigenze tecnico-tattiche. Rinforzati quasi tutti i ruoli e senza l’infortunio del bomber belga, probabilmente toglieremmo il quasi.

Calciomercato Napoli, a gennaio previsto il vice-Anguissa

L’incognita sul rientro di Lukaku ha portato in casa Napoli ad una riflessione: meglio spendere per un attaccante che ci servirà anche in futuro, anziché prendere solo un’alternativa. E così è nato l’affare Hojlund, presente e futuro dei piani di Antonio Conte e della dirigenza partenopea. L’attaccante danese arriva in prestito con obbligo di riscatto in caso di Champions League, con un maxi contratto di cinque anni più uno e un’operazione complessiva da 45 milioni di euro. Una somma che sarebbe stata versata per altri due giocatori.

Infatti, il club azzurro era pronto a investire una ventina di milioni per il vice-Anguissa e un’altra ventina per il vice-Di Lorenzo. Sfumato Diouf, ora all’Inter, il Napoli non ha cercato altri centrocampisti e si è accontentato del ritorno di Elmas, un vero jolly, ma sicuramente da caratteristiche differenti rispetto al camerunense. Inoltre, Anguissa salterà diverse partite da dicembre a gennaio a causa della Coppa d’Africa, motivo per cui il Napoli ha rimandato al mercato invernale la questione centrocampista.

Per quanto riguarda il terzino destro, le valutazioni sono state fatte. Zanoli all’Udinese ha chiaramente bloccato l’eventuale cessione di Mazzocchi, che resta a disposizione del Napoli e di Conte, come vice-Di Lorenzo. Si è parlato per mesi di Juanlu Sanchez e accordo vicino con il Siviglia, messo in standby solo dopo l’infortunio di Lukaku e poi definitivamente saltato.

Dunque, nove acquisti. Nove squilli alle concorrenti di Serie A, per avvisare delle buone e determinate intenzioni che ha il club azzurro di riconfermarsi Campione d’Italia. Tutti i giocatori trattati sono stati frutto di una collaborazione tra staff tecnico e dirigenziale. Ogni richiesta è stata esaudita. Solo la carta imprevisti ha provocato una sterzata decisiva negli ultimi 15 giorni di agosto.