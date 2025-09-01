Cambio in panchina dietro l’angolo: ‘offerta’ folle per Conte

Il ribaltone apre nuove clamorose ipotesi sul mercato: la traccia non è affatto passata inosservata

Uno Scudetto vinto partendo sulla carta alle spalle dell’Inter con il quale ha impreziosito nel migliore dei modi un percorso di crescita virtuoso. I dubbi sul suo futuro, con la tentazione di un clamoroso ritorno alla Juventus spazzata via dall’ambizione progetto messo sul tavolo da Aurelio De Laurentiis e confermato da una sessione estiva di calciomercato nella quale gli Azzurri hanno fatto sin da subito la voce grossa. Un inizio di campionato in cui la sua squadra sta lanciando i primi segnali: Conte si è preso ormai da tempo Napoli e il Napoli e vuole trascinarlo verso nuovi traguardi.

Il messaggio alla concorrenza – neanche troppo velato – è ormai partito da tempo. Nonostante il profilo basso mostrato in tempi e in modi diversi, il tecnico pugliese sa di poter guidare una squadra estremamente rinforzata dalla campagna trasferimenti che l’Inter occhi negli occhi, con il tricolore cucito sul petto. La crescita della squadra sotto il profilo fisico e mentale è sotto gli occhi di tutto.

Come un circolo virtuoso, però, grazie all’esperienza alle pendici del Vesuvio, Conte si sta rilanciando anche a livello internazionale. Certo, la Champions rappresenterà un autentico banco di prova per l’ex tecnico di Chelsea, Inter e Juventus. Tuttavia, almeno stando ai betting analyst d’Oltremanica, il fatto che il suo profilo sia accostato ad uno dei club più chiacchierati del momento non può assolutamente passare in sordina.

Amorim sulla graticola: Conte-United, bookmakers impazziti

Nonostante l’ultima rocambolesca vittoria contro il Burnley – ottenuta in modo rocambolesco soltanto nei minuti di recupero – il futuro di Amorim non è così definito come qualche settimana fa. Mai messo in discussione dalla proprietà, l’ex allenatore dello Sporting CP starebbe pagando – a detta di diversi tabloid britannici come The Guardian – il rapporto non proprio idilliaco con una parte dello spogliatoio.

Che si possano creare i presupposti per un ribaltone in panchina è ancora prematuro dirlo. Tuttavia, soprattutto dopo l’eliminazione dall’EFL League, il ping pong sul futuro di Amorim è letteralmente divampato. In prima linea, come spesso succede in questo genere di situazioni, da menzionare i primi verdetti dei betting analyst secondo cui i profili più plausibili a prendere il posto del tecnico portoghese sarebbero Glasner e Southgate a quota 5 (per Bet Victor).

Xavi, invece, è presente in lista a quota 6. Per un romantico ritorno di José Mourinho si sale invece a quota 11; Parimatch, però, banca anche le clamorose tentazioni Zidane e Conte (entrambe a 17). Come detto, al momento si tratta solo di suggestioni. Lo United non è ancora entrato nell’ordine di idee di sollevare dall’incarico Amorim e risulta altamente improbabile che Conte si saluti dal Napoli prima della fine della stagione attualmente in corso. Staremo a vedere, però, se ci saranno ulteriori aggiornamenti nel corso delle prossime ore.